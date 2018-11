Topclubs laten elkaars jeugdspelers met rust

Dat is donderdag afgesproken in een zogenoemd 'herenakkoord' tussen de zes clubs uit de eredivisie, zei Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV.



Het is een van de gemaakte afspraken die voortkomt uit de 'Veranderagenda' van de Eredivisie CV, met als doel om het niveau in Nederland op een hoger niveau te krijgen.



Ook bereikten de clubs een akkoord over een flink hogere vergoeding voor het overnemen van een jeugdspeler. "Aan de ene kant komt er zo een barrière om een speler aan te trekken. Mocht dat toch gebeuren, is de vergoeding voor de andere club aanmerkelijk groter," aldus Swart.



Als Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse en AZ toch een jeugdspeler bij elkaar weghalen, moet de afgesproken vergoeding twee keer worden betaald. Nu moet een vergoeding worden betaald voor een speler vanaf de leeftijd van 12 jaar. Dat wordt verlaagd naar 11 jaar.



De bondsvergadering van de KNVB moet zich nog over de plannen buigen.



