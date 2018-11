Topclubs krijgen extra vrije ronde in KNVB-beker

Dat is een van de uitkomsten van de vergadering van de eredivisieclubs over door te voeren veranderingen om het Nederlandse voetbal op een hoger niveau te krijgen.



Door de Nederlandse topclubs een ronde vrijaf te geven, kunnen zij zich beter voorbereiden op de groepswedstrijden in de Europese competities in september, zo is de gedachte.



Natuurgras? Beloning

PSV en Ajax, die dit seizoen meedoen in het hoofdtoernooi van de Champions League, stroomden nu bij het nationale bekertoernooi in toen daarin nog 64 clubs actief waren. Over twee seizoenen wordt dat dus in de ronde waarin nog 32 clubs over zijn.