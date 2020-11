Tonny Bruins Slot 1947-2020: Scouten en analyseren was zijn leven

Aan een leven zonder voetbal moest hij nog niet denken, vertelde hij in 2017 op zijn zeventigste verjaardag. Ondanks gezondheidsproblemen bleef de ‘meesterscout’ dan ook analyses van tegenstanders van Ajax maken. Liverpool was zijn laatste klus. Maandag maakte zijn familie het overlijden van de 73-jarige Tonny Bruins Slot bekend.

Als er als club binnenkort een wedstrijd tegen Ajax op het programma stond, dan was de kans groot dat Tonny Bruins Slot op de tribune zat. Als ‘meesterscout’ maakte hij jarenlang analyses van tegenstanders van Ajax. Die rol op de achtergrond lag hem goed, vertelde hij.

In 1985 kreeg Bruins Slot als trainer bekendheid. Als interim-trainer haalde hij met Ajax in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen het kampioenschap binnen. Trainer Aad de Mos was vlak daarvoor door de achterdeur vertrokken, na een conflict met het bestuur.

Na het kampioenschap ging Bruins Slot zonder gemor gewoon weer terug naar zijn oude positie binnen de club. “Ik weet nog dat ik daarna zo weer terugvloeide naar de opleiding en de scouting. Zonder dat daar echt over gesproken werd. Het is kennelijk mijn plaats,” zei hij in 2002 tegen Het Parool.

In de jaren daarvoor had Bruins Slot een band opgebouwd met de bij Ajax teruggekeerde Johan Cruyff. Als de sterspeler geblesseerd was, nam Bruins Slot, die zelf voetbalde voor Blauw-Wit, AZ DWS en FC Zaanstreek, Cruyff als hersteltrainer onder handen. Wat Bruins Slot deed, beviel Cruyff kennelijk zo goed, dat hij de trainer begin jaren 90 meenam naar Barcelona.

Bestuursraad Ajax

Met Cruyff behaalde hij grote successen in Spanje. Samen wonnen ze de Europacup II, Europacup I en vier landstitels. Al liet de verloren Europacup I-finale tegen AC Milan hem nooit los.

“Dat was mijn grootste nederlaag. AC Milan moest Franco Baresi voor die wedstrijd vervangen. Ze hadden twee weken de tijd om iets te bedenken, want ze waren al kampioen van Italië. Wij werden kampioen op de laatste speeldag, drie dagen voor de finale. Het elftal was uitgeput, liep op de laatste benen. AC Milan zette ons vast. Ze liepen Koeman en Guardiola voor de voeten. Dat hadden wij niet verwacht. Het werd 4-0 voor Milan. Het is een spel. In 1992 wonnen we van Sampdoria, dit keer ging het mis. Chapeau, zeg ik dan.”

Toch vertrouwde later nog vele trainers op de ‘meesterscout’. Ronald Koeman, die Bruins Slot leerde kennen bij Ajax, nam hem mee naar Benfica, PSV, Valencia en AZ. Bij laatstgenoemde club werd hij in 2009 ontslagen, nadat eerder Koeman de laan uit werd gestuurd.

In 2011 werd hij lid van de bestuursraad van Ajax en ging hij weer analyses van tegenstanders van de club maken. In 2017 vertelde Marc Overmars na zijn contractverlenging dat die nog lang met hem wilde samenwerken. “Deze man heeft zóveel kennis en ervaring, het is echt een genot om met hem over voetbal te praten. Wij werken bij Ajax met relatief jonge mensen en wij leren van mensen zoals hij,” aldus Overmars toen.

Gezondheidsproblemen hielden Bruins Slot niet tegen. Volgens De Telegraaf was een analyse van Liverpool voor de Champions League zijn laatste klus. Trainer Erik ten Hag verraste de Engelsen die wedstrijd, die met 1-0 verloren ging, met een aangepaste tactiek. Ongetwijfeld op aanraden van Bruins Slot. De ‘meesterscout’ werd 73 jaar.