Tom Dumoulin tekent bij Jumbo-Visma

Het duurde, het duurde, het duurde en het duurde. Het onvermijdelijke nieuwsbericht werd over de Tour heen getild, over de eerste weken van augustus – maar nu is het er dan toch. Het huwelijk tussen Tom Dumoulin en Sunweb is definitief over en de Giro-winnaar van 2017 tekent voor Team Jumbo-Visma. Daar zal hij volgend jaar meerdere andere sterke klassementsrenners aan zijn zijde vinden, zoals Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

‘Het doet echt pijn om te vertrekken,’ zo reageert Tom Dumoulin op de website van Sunweb. ‘Mijn hart ligt hier en we hebben samen geweldige dingen bereikt waar ik trots op ben. Ik heb met Team Sunweb bewezen dat het mogelijk is om een grote ronde te winnen met dit team en ik twijfel er niet aan dat ik dat weer met hen zou kunnen. Ik weet dat het gras niet altijd groener zal zijn dan bij Team Sunweb en ik wil benadrukken dat ik zonder hen nooit was gekomen waar ik vandaag ben.’

It's been an amazing 8 years with @TeamSunweb and I couldn't have got to where I am today without them. Thankful for everything we have achieved together! https://t.co/DxE0s1meZi Tom Dumoulin

Twee jaar geleden tekende Dumoulin een contract dat hem aan de ploeg verbond tot eind 2021. Hij was blij, de ploeg was blij. Dumoulin werd een klassementsrenner bij Sunweb, voor de ploeg was hij hét uithangbord. Maar gedurende de afgelopen twee seizoenen ontstonden er langzaam maar zeker haarscheurtjes in de relatie tussen Dumoulin en het management van de ploeg. Soms ging het over kleine dingen, steeds vaker over een fundamenteel verschil van inzicht. Dumoulin was niet tevreden met transferbeleid van Sunweb, over (het gebrek aan) investeringen in de omkadering en de soap rond de knieblessure die hij opliep in de Giro.

Beeld BSR Agency

Er vinden al maanden gesprekken plaats over het ontbinden van het contract van Dumoulin. De laatste weken ging het niet zozeer meer over de financiële en contractuele voorwaarden, maar vooral over de manier en het moment van communiceren. Want linksom of rechtsom: het is voor het management van Sunweb bijzonder pijnlijk dat Dumoulin per se wil vertrekken.

Of hij dit jaar nog in actie komt voor Sunweb is zeer de vraag. Hij kampt nog altijd met de naweeën van zijn knieblessure en moet noodgedwongen de Vuelta a España aan zich voorbij laten gaan.