Tom Dumoulin slaat WK over en beëindigt loopbaan

Beeld photo: Cor Vos

Dumoulin geeft aan dat de vooruitblik op het wereldkampioenschap hem nog veel energie had gegeven om te gaan fietsen. ‘Maar ik merk dat het me nu simpelweg niet meer lukt,’ schrijft hij. ‘De tank is leeg.’

De laatste jaren zijn een worsteling voor Dumoulin geweest. Vaker dan wie dan ook vroeg hij zich af of hij nog wel door moest gaan met zijn geliefde sport. Het leverde vaak minder op dan het hem kostte. Na een aantal tegenvallende jaren nam hij aan het begin van 2021 een paar maanden afscheid, keerde daarna terug in het peloton, richtte zich op de tijdrit en probeerde in mei van dit jaar toch weer een klassement te rijden in een grote ronde, in zijn geliefde Giro d’Italia.

Het was tegen beter weten in. Na een paar dagen in Italië voelde hij dat de vorm van zijn beste dagen er niet meer was. Daarop besloot hij het einde van zijn carrière aan te kondigen, na het WK tijdrijden van dit jaar. In het persbericht schrijft Dumoulin dat het hem niet meer lukt om zich te motiveren. ‘Maar ik merk dat het mij nu simpelweg niet meer lukt. De benen voelen zwaar en de trainingen lukken niet zoals ik had gehoopt.’

Dumoulin zal de sport achter zich laten. ‘Het is nu tijd om te genieten van andere dingen in het leven en er te zijn voor mensen die mij dierbaar zijn.’

Dumoulin was de laatste Nederlander die een grote ronde (Giro d’Italia in 2017) won. Zijn palmares bulkt van de prachtige overwinningen. Dumoulin was onder meer wereldkampioen tijdrijden en hij behaalde een tweede plaats bij het tijdrijden op de Olympische Spelen. Ook werd hij in 2018 zowel tweede in de Giro als de Tour.

I decided to quit professional cycling with immediate effect. Read more📝 pic.twitter.com/mAGMX5olCG — Tom Dumoulin (@tom_dumoulin) 15 augustus 2022