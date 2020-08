Tom Dumoulin is er klaar voor: ‘We gaan het echt samen doen’

Tom Dumoulin tijdens de laatste ochtendtraining voor de Tour. Beeld BELGA

In Tignes treft wielerploeg Jumbo-Visma de laatste voor­bereidingen in aanloop naar de Tour de France. Ze zitten hier al weken en wisselden trainingen af met wedstrijden. Ze lieten een verpletterende indruk achter in het Critérium du Dauphiné, al was de schade achteraf groter dan het succes. Door valpartijen mist Steven Kruijswijk de Tour en verschijnt Primoz Roglic gebutst aan de start in Nice.

“Weer vier weken in Tignes,” zegt Tom Dumoulin (29), “maar dit trainingskamp was anders. Met de ploeg train ik en eet ik, maar verder zit ik in een appartementje met mijn familie. Mentaal voelt het daardoor niet zo zwaar.”

Afgelopen week besloot Ineos opeens Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas – samen goed voor vijf eindzeges – thuis te houden. Du­moulin: “Dat Thomas niet meegaat, was de grootste verrassing. Nu zal Bernal alleen de kopman zijn. Voor onze tactiek maakt dit niet uit. In de finale moeten we nu gewoon letten op Bernal en Sivakov. En Carapaz, al kan ik moeilijk inschatten hoe goed hij nu is.”

Blaffen op de klim

En dan is er nog corona, de tegenstander van alle ploegen. De tourorganisator heeft als regel dat een ploeg met twee besmettingen binnen een week – bij begeleiding en/of renners – uit de wedstrijd wordt gezet. “Ik denk dat we de eerste rustdag wel halen met het peloton, maar het is een rare situatie. Er staan nog steeds mensen in je gezicht te blaffen op de klimmen. Ach, ik ben er niet te veel mee bezig. We zijn heel blij dat we kunnen koersen. Dit zijn dan de consequenties, dat is niet meer dan logisch.”

Vorig jaar moest Dumoulin de Tour aan zich voorbij laten gaan door een val in de Giro. Hij besloot Sunweb te verlaten en ging naar Jumbo-Visma, maar die overgang voltrok zich op ­papier sneller dan in het echt. In december stond hij bij de ploegenpresentatie op het ­podium tussen Kruijswijk en Roglic, maar pas diep in het seizoen had ­Dumoulin zijn ploeg­genoten voor het eerst lang om zich heen.

Een opspelend buikvirus en corona zorgden voor de vertraging. “Het trainingskamp in Tignes, afgelopen juli, was het eerste moment dat ik me echt bij de ploeg voegde. Ze kenden mij nog niet, maar het ging allemaal op een natuurlijke manier. Op de fiets en buiten de fiets om. Drie weken samen in een appartement helpt wel.”

U bent een jaar weggeweest. Hoe goed bent u?

“Goed, maar ik rij niet rond met een onoverwinnelijk gevoel. Dat heb ik nooit tijdens een voorbereiding. Als ik moet afgaan op de hoogste vermogens ben ik in januari op mijn best. Nu ben ik anders goed, veel taaier. Die vermogens zeggen mij weinig.”

Na de Dauphiné zei u dat het de vijf zwaarste dagen waren die u had meegemaakt. Wat zegt dat over uw vorm sinds uw rentree?

“In de Dauphiné heb ik elke dag afgezien, maar ik werd wel elke dag een klein beetje beter ten opzichte van de rest. Dat is een goed teken. Ik neem aan dat mijn vorm nog groeit, mijn ­trainer Mathieu Heijboer denkt en hoopt van wel. En ik hoop met hem mee.”

Stond u te kijken van jullie overmacht in de Dauphiné?

“Ja. Ik had verwacht dat we goed zouden zijn, maar zo dominant, met de hele ploeg, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Wij hebben gewoon alles goed gedaan: hard getraind en op alle details gelet. Vanaf de winter al. Met windtunneltesten is de ploeg heel druk bezig, ook op voedingsgebied zijn we heel ver.”

En zo’n laatste week met vrouw en familie erbij, hoort dat er ook bij?

“Dat was bij mijn vorige ploeg niet mogelijk, zo’n trainingskamp. Hier kijken ze hoe ze mij, maar ook de andere renners, zo goed mogelijk aan de start kunnen krijgen. Daarbij wordt geen bladzijde overgeslagen. Een lang trainingskamp is fysiek misschien het beste, maar mentaal kan dat te veel zijn. Dus nu kan ik met mijn familie in een appartement zitten.”

Twijfelt u of u het fysiek kunt, de Tour winnen?

“Nee.”

Na de Girozege hebt u namelijk gezegd dat u alleen nog voor het allerhoogste kunt gaan.

“Er zijn niet zo veel doelen die de Giro over­stijgen. De Tour is er daar wel een van.”

Wringt uw ambitie om de Tour te winnen met het feit dat uw ploeggenoot Roglic dat ook kan?

“Helemaal niet. Als ik de Tour wil winnen, dan moet ik de beste renner van de ronde zijn. Als Primoz beter is, heb ik er vrede mee om alle ­ballen op hem te gooien. Had ik het zelf beter moeten doen. Daar heb ik geen probleem mee.”

Hebt u, toen Roglic nog een tegenstander was, weleens een zwakke plek gezien?

“Ja hoor, hij heeft ook mindere dagen. In de Tour van 2018 deed hij me veel pijn in de laatste bergrit, maar de volgende dag, in de tijdrit, was ik weer beter. Er is geen robot op deze wereld, of die rijdt in elk geval niet in de Tour.”

Na uw overgang naar Jumbo-Visma vertelde u dat het prettig is nu in een ploeg te zitten met meerdere kopmannen. Toch zult u na uw ­overgang ook druk voelen.

“Ik wil het graag goed doen, ja. Dat is een understatement. Maar de druk valt mee. We zijn goed bezig, ik merk dat ik het ook fijn vind dat ik ­Primoz aan mijn zijde heb. We gaan het echt samen doen en we zien dan wel wie aan het langste eind trekt.”

In Nederland ziet men toch liever Tom Dumoulin op de hoogste trede in Parijs dan Primoz Roglic.

“Dat geloof ik graag, maar zo werkt het niet in de sport. We mogen allang blij zijn als een van ons op het hoogste schavot staat in Parijs. Dan is het feest.”

