Tom Dumoulin haalt alles uit zichzelf en wint zilver in de tijdrit

Tom Dumoulin. Beeld AFP

Met de zilveren medaille herhaalde Dumoulin zijn prestatie op de Spelen van 2016 in Rio, toen hij ook naast het goud greep. De Nederlander had de afgelopen tijd alles op alles gezet om te scoren na een periode waarin hij zelfs tijdelijk was gestopt met wielrennen.

Dumoulin had weinig voorbereidingstijd zonder veel ruimte voor tegenslag. De wegwedstrijden die hij reed, stonden in het teken van de tijdrit. Hij koos de Ronde van Zwitserland uit voor zijn comeback omdat er twee ritten tegen de klok op het programma stonden. De eerste verliep redelijk, de tweede al een stuk beter.

Zijn ploeg kwam met positieve berichten: hij reed hard, zijn vermogenswaardes waren veelbelovend en hij had er lol in. Hij was niet tevreden over zijn optreden in de wegwedstrijd, maar hij stond wel te lachen na afloop. “Ik heb genoten van het trainen en het voorbereiden, ik heb de afgelopen weken plezier gehad op de fiets. Dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest.”

Het parkoers van de tijdrit in Tokio lag hem goed vrij technisch met veel tempowisselingen. Op zijn positie ten opzichte van de concurrentie had hij zich zo min mogelijk georiënteerd. “Dat heeft toch geen zin. Ik moet zorgen dat ik zelf op mijn best ben.”

Het grootste gevaar kwam uit zijn eigen wielerploeg Jumbo-Visma: Primoz Roglic. Andere concurrenten als Filippo Ganna, Remco Evenepoel, Stefan Küng en Rohan Dennis wist Dumoulin in een magistrale rit voor te blijven. Zelf had hij vooraf gezegd: “Als ik een superdag heb, kom ik heel ver.”