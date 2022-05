Tom Dumoulin geeft op in veertiende etappe Giro d’Italia: ‘Het is op, het is leeg’

Dumoulin begon de Giro als één van de drie kopmannen bij Jumbo-Visma. Beeld AFP

“Het is op, het is leeg,” zei Dumoulin zichtbaar aangeslagen bij de NOS nadat hij was afgestapt tijdens de veertiende etappe. “Ik kom gewoon niet vooruit. Ik ben leeg en krijg geen kracht op de pedalen zonder dat het overal pijn doet. Het zit er gewoon niet in,” zei Dumoulin.

De 31-jarige Dumoulin begon de Giro als één van de drie kopmannen bij Jumbo-Visma, naast landgenoot Sam Oomen en de Noor Tobias Foss. Hij wilde, na zijn tijdelijke break van het wielrennen begin vorig jaar, kijken hoe ver hij kon komen in het algemeen klassement.

In de vierde etappe, met finish op de Etna, verloor Dumoulin echter al vele minuten op de favorieten. Hij herpakte zich met een vierde plaats (en winst voor ploeggenoot Koen Bouwman) vanuit de vroege vlucht in de zevende etappe. Woensdag, na de elfde rit, gaf Dumoulin al aan last te hebben van rugproblemen. “Dus ik voel me niet al te best,” zei hij toen.

Twijfels

Dumoulin verscheen twee weken geleden met twijfels aan de start in Hongarije. Die vonden hun oorsprong in een matig voorjaar waarin hij, na een trainingskamp in Colombia, bergop niet mee kon met de klimmers in de UAE Tour, corona kreeg en in de Ronde van Catalonië bij zijn rentree al snel moest afstappen.

Na een onopvallend optreden in de Amstel Gold Race ging hij op hoogtestage op Tenerife. Dumoulin werd daar naar eigen zeggen elke dag beter. “Maar of ik voor het klassement zal meedoen durf ik niet te zeggen. Het is ook even geleden dat ik dat deed,” sprak hij voor de start van de Giro in Boedapest.

Dumoulin werd derde in de tijdrit in de Hongaarse hoofdstad – de tweede etappe – maar was toen al niet tevreden over zijn niveau. Drie dagen later moest hij op de Etna dus de klassementsmannen laten gaan. Een rit winnen werd zijn doel, waarin nadrukkelijk werd gedacht aan de langere tijdrit op de slotdag.