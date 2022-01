Toestand wielrenner Bernal stabiel na twee operaties

Egan Bernal. Beeld AFP

De 25-jarige Colombiaan, die in 2019 de Tour de France won en in 2021 de Ronde van Italië op zijn naam schreef, liep maandag ernstige verwondingen op bij een botsing op een stilstaande bus nabij de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Volgens de teamleiding zijn er bij hem gebroken ruggenwervels, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een klaplong en enkele gebroken ribben vastgesteld.

Na de twee operaties, aan zijn rechterbeen en aan zijn wervelkolom, ondergaat Bernal in het ziekenhuis verdere behandeling aan zijn andere verwondingen. Ook wordt de reactie van zijn lichaam op het ernstige ongeval gemonitord. ‘Alles is erop gericht om Egan de best mogelijke zorg te geven op zijn weg naar herstel”, laat zijn ploeg Ineos Grenadiers weten.

Succesvolle ingreep

‘De neurologische ingreep is succesvol verlopen,’ meldde de universiteitskliniek van Sabana, in een buitenwijk van hoofdstad Bogota, eerder op dinsdag. ‘We verwachten een positieve evolutie in de komende 72 uur op de intensive care.’ Volgens de artsen is ‘na de ingreep op zes ruggenwervels de functionaliteit van de betrokken segmenten behouden. Er is in dit deel geen stoornis in de mobiliteit of in het zenuwstelsel,’ aldus een verklaring.

Bernal werkte in zijn geboorteland met enkele ploeggenoten van Ineos een stage af met het oog op het komende seizoen. Hij verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Britse ploeg tot eind 2026. Bernal zou het seizoen beginnen in de Ronde van de Provence op 10 februari. De Tour de France was zijn hoofddoel. Voorlopig wordt zijn herstelperiode ingeschat op vier tot zes maanden, maar gezien zijn verwondingen lijkt de kans klein dat hij dit seizoen nog in actie kan komen.

Reacties stromen binnen

Vanuit de wielerwereld stroomden de reacties na het zware ongeval van Bernal binnen. ‘Ik wens je een snelle genezing, vriend. Je bent een kampioen en dat zul je nogmaals bewijzen,’ schreef tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador op Twitter. ‘Egan, ik verheug me erop weer met jou te mogen koersen,’ sprak oud-wereldkampioen Peter Sagan zijn collega moed in.

Ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die in 2019 zwaar ten val kwam en sindsdien nog niet zijn vroegere topniveau heeft gehaald, liet van zich horen. ‘Mijn gedachten zijn vandaag bij Egan en zijn familie,’ schreef hij bij een fotocollage van hem en Bernal op Twitter.