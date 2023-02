Toen ik de cijfers zag, begreep ik waarom PSG ruim 10 miljoen wilde betalen voor de Belgische rechtsbuiten

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Johan Bakayoko

Gisteren voelde ik me zo’n oude scout in het kantoor van Billy Bean zoals beschreven door Michael Lewis in zijn twintig jaar geleden verschenen boek Moneyball. Omdat ik me ergerde aan het balverlies van Bakayoko (18 keer) vroeg ik aan Stats Perform om een vergelijking tussen de geniale Xavi en de, in mijn ogen, overschatte, Bakayoko. Toen ik de cijfers zag, begreep ik plotseling waarom de TD van PSG, Campos, nog maar twee weken geleden meer dan tien miljoen voor de Belgische rechtsbuiten wilde betalen. Johan creëerde twee kansen meer dan Simons, veroverde 10 keer de bal, Xavi 6, en won 11 duels, Simons 6. Ik had geen papiertje nodig om te weten dat het seizoensrendement van Simons met zijn 9 goals en 5 assists stukken hoger lag, maar er ging een verrassende cijfermatige werkelijkheid schuil onder die van het blote oog.

