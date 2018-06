Toen ging ik staan en maakte ik hét gebaar van dit WK

Ik weet niet hoe, maar ik ben de eerste voetballoze dag van het WK toch nog redelijk doorgekomen. Al weet ik niet of iedereen daar zo over denkt.



Het was mooi weer en ik besloot iets te gaan drinken, ergens aan de Amstel. Ik bestelde een kop koffie en dacht na over wie wereldkampioen zou worden. En of Pogba tegen Argentinië zijn stempel op de wedstrijd kon drukken.



De ober zette een kop verse muntthee voor me neer.



"Dat had ik niet besteld hoor," zei ik vriendelijk.



"Jawel, hoor," zei de ober even vriendelijk.