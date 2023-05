Tóch nog een schaal in Amsterdam: ‘Voor de hele club Ajax is dit mooi en goed, deze titel’

De Ajaxvrouwen veroverden zondag het landskamioenschap met een overtuigende 6-1 winst op PEC Zwolle. Beeld GERRIT VAN KEULEN/ANP

Ze stink naar champagne, zegt ze. “Of is het bier?” Sherida Spitse weet het even niet meer, als ze na het ontvangen van de schaal, een ereronde met haar kinderen, een ontmoeting met een confettikanon en een serie live-interviews, in een alcoholwalm haar zegje komt doen in de tunnel van het MAC3PARK-stadion. “Hier kwam ik voor naar Ajax. Om prijzen te pakken,” zegt ze met vochtige ogen. “Na tweeënhalf jaar is het eindelijk gelukt. Een titel in het shirt van de club waar ik zelf ook nog eens fan van ben, prachtig.”

De 32-jarige Spitze was een decennium terug al twee keer eerder de beste van Nederland, met Twente. Ze heeft er fantastische herinneringen aan, maar ze droomde er vroeger nooit van. Net zo min als over een Europees Kampioenschap of WK-finale. “Als klein meisje was ik al een Ajacied. Ik was voor Ajax, droeg altijd die shirtjes. Sneijder en Van der Vaart, die jongens waren mijn voorbeelden. Dat dit me dan op mijn leeftijd nog mag gebeuren… nu kijken kleine meisjes naar mij, ben ik hún voorbeeld. Is toch mooi, man.”

Steeds grotere doelen

Toen Spitse jong was bestond de Eredivisie voor vrouwen nog niet, en Ajax had al helemaal geen vrouwentak. Nu staat ze hier als dertiger, om haar schouders een speciale kampioensversie van haar lievelingsshirt. Net de schaal gekregen uit handen van Victoria Pelova, afgelopen winterstop vertrokken naar Arsenal. Zojuist een knuffel gekregen van Edwin van der Sar en een hand van Maurits Hendriks, beiden namens de Raad van Bestuur in clubkostuum aanwezig in Zwolle, waar Ajax dus alsnog een schaal pakt in dit rampseizoen.

“Voor de hele club Ajax is dit mooi en goed, deze titel,” denkt Spitse, die een grijns niet kan onderdrukken als ze de vraag krijgt of het Ajaxpubliek volgend jaar in de Arena of op De Toekomst moet zijn voor goed voetbal. “Misschien spelen wij straks ook wel gewoon in de Arena.”

Manager vrouwenvoetbal Daphne Koster sluit het niet uit. Onderdeel van het proces is immers steeds grotere doelen na te durven streven. Vijf jaar terug begon de oud-speelster aan haar opdracht om de Ajax-vrouwentak volwassen te maken. Een proces dat niet altijd even makkelijk was, in een mannenbolwerk waar het mannenteam (nog altijd) veel belangrijker is. In een organisatie bovendien waar ook nog eens lang een angstcultuur heerste. “Je doet ons tekort als je zegt dat dit een troostprijs is. Nee, dit een prijs van Ajax. Een hoofdprijs,” benadrukt Koster.

Trend eindelijk doorbroken

Deze succesmiddag in Zwolle ziet ze als een nieuwe mijlpaal voor de club. Pas dertien jaar bestaan de Ajax-vrouwen. Ze zwaaide in 2017 zelf als speelster van Ajax af na de eerste eredivisietitel, waarna Ajax ook in 2018 kampioen werd. Eenmaal aan de slag als manager zag Koster Twente vervolgens alle titels pakken. Liefst zeven keer op rij won de rivaal alle ontmoetingen. Tot de angstgegner uit Enschede op de voorlaatste speeldag onderuit ging op De Toekomst en opeens die derde titel voor Ajax lonkte, na ‘jaren van net niet’.

Na een angstig begin met knikkende knieën had de formatie van coach Suzanne Bakker geen kind aan PEC: 6-1. Koster: “Die trend met Twente hebben we nu eindelijk doorbroken. Daarmee is de puzzel wel gelegd.”

Met aanvoerder Sherida Spitse als belangrijk puzzelstukje. En ook Bakker op de bank, pas de tweede vrouwelijke trainer die de Eredivisie wint na Sarina Wiegman (ADO Den Haag). Haar volgende uitdaging als coach van de kampioen? “Groepsfase Champions League bereiken,” zegt Bakker. “Die wedstrijden heb je nodig, om zelf ook stappen te blijven maken.”

Van der Sar luistert er in Zwolle zwijgend naar. Uiterlijk onbewogen, zoals de wereld hem kent, maar ook trots, zo laat hij blijken. Na enig aarzelen breekt hij in bij het interview, om Bakker uitgebreid te feliciteren. “Dit is niet live, toch? Van harte.”