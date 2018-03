Toch een beetje amateurvoetbal in de regio

Amateurvoetbal

Het amateurvoetbal in Amsterdam werd dit weekeinde afgelast, omdat de gemeente het vanwege de vorst onverantwoord vond te spelen. De thuiswedstrijd van OFC in Oostzaan tegen Dongen in de zondag derde divisie ging wel door. Dit omdat in de derde divisie de scheidsrechter het veld zelf mag keuren. OFC won door doelpunten van Mike Brantjes, Edip Biberoglu, Carlos Groen en een eigen doelpunt van Dongen met 4-0. De Brabanders zijn dit seizoen een favoriete tegenstander van de ploeg van coach Yuri Rose. De wedstrijd eerder in Dongen werd met 7-0 gewonnen. OFC staat op de vierde plaats in de zondag derde divisie.



Futsal

De zaalvoetballers van regerend landskampioen 't Knooppunt zijn er niet in geslaagd zich voor het derde jaar op rij te plaatsen voor de bekerfinale. De Amsterdammers, die in 2016 de beker wonnen en vorig jaar de finale verloren, gingen in de halve finale met 2-1 onderuit tegen Hovocubo. De doelpunten van de club uit Hoorn vielen in de laatste negen minuten van de wedstrijd. Ismail Ouaddouh maakte het doelpunt voor 't Knoopunt, dat zich nu volledig kan richten op het winnen van de tweede landstitel op rij. De ploeg van coach Hicham Benhammou staat met zes wedstrijden te gaan op de tweede plaats in de eredivisie. De beste vier ploegen spelen na het seizoen de play-offs om de titel.



ASV Lebo, de andere Amsterdamse club in de eredivisie, is ook volop in de race voor de play-offs. De ploeg van coach Calvin Blankendal won dit weekeinde met 6-3 bij Eindhoven. Lebo staat samen met Amicitia op de gedeelde vierde plaats. De club uit het Limburgse Thorn heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.



Handbal

De handbalsters van VOC mogen zich door een overtuigende 40-17 overwinning in de Noord-Hollandse derby met SEW uit Nibbixwoud op gaan maken voor de halve finales om de play-offs. De regerend landskampioen is door de monsterzege zeker van een plaats bij de bovenste twee teams aan het einde van de competitie. Die klassering betekent dat VOC in de eerste ronde van de play-offs niet in actie hoeft te komen. De club uit Amsterdam-Noord heeft, ondanks dat het seizoen in volle gang is, de eerste versterking voor volgend seizoen al binnen. Het zestienjarige talent Marit Huiberts komt over van Foreholte. De keepster van Oranje onder zeventien traint sinds oktober vorig jaar al geregeld mee met VOC.



Ijshockey

De IJshockeyers van Amsterdam Tigers kunnen met vakantie. De tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs in de BeNe-league tegen Heerenveen werd in de Jaap Edenhal met 5-4 verloren. Tigers begon gisteren goed aan de wedstrijd tegen het op papier favoriete Heerenveen. Na de eerste periode stond het 2-0 voor de thuisploeg. Heerenveen stelde echter in het vervolg van de wedstrijd orde op zaken en won, na een hectische en spannende laatste periode, met 5-4.



De doelpunten van Tigers werden gemaakt door Michael Mackie-kwist (twee), Jozef Hutar en Maarten Brekelmans. De eerste wedstrijd in Heerenveen had Tigers met 5-1 verloren en daardoor kwam de stand in de best-of-threeserie op 2-0 in het voordeel van de Friezen, die zich hebben geplaatst voor de halve finales. Het seizoen voor Tigers is door de uitschakeling voorbij.