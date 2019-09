Titelverdediger Djokovic geeft geblesseerd op in New York

De 32-jarige Serviër kampt al een tijdlang met een schouderblessure, maar in de loop van het toernooi leek het iets beter te gaan. Tegen de Zwitser Wawrinka was hij in deze vorm echter niet opgewassen. Na het verliezen van de tweede set liet hij zich nog wel aan de schouder behandelen, maar dat bleek weinig te helpen.

Djokovic, die een gelaten indruk maakte, zag bij een break achterstand in de derde set in dat zijn missie kansloos was en gaf op. Hij verliet onder boe-geroep van het publiek de baan.

Wawrinka treft in de kwartfinale de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets te sterk was voor de Duitser Dominik Köpfer 3-6 6-3 6-2 7-6 (2).

Djokovic geeft op. Beeld AFP