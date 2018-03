Titel ver weg voor Ajax na verlies bij Vitesse

Het moet wel heel raar lopen wil Ajax het seizoen na vier jaar weer eens met een hoofdprijs afsluiten. De nummer twee van de eredivisie verloor voor de tweede keer in een voetbaljaar van Vitesse (2-3) en zag zo de achterstand op koploper PSV tot tien punten groeien.



Zo is Ajax nog helemaal niets opgeschoten met de komst van trainer Erik ten Hag. Onder de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer is de achterstand op de lijstaanvoerder uit Eindhoven zelfs verdubbeld. Ajax ziet ook de tweede positie op de ranglijst steeds meer in gevaar komen. AZ is de grote broer uit Noord-Holland acht duels voor het einde van de competitie tot twee punten genaderd.



Siem de Jong kreeg opnieuw het vertrouwen als vervanger van de geblesseerde centrumspitsen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar. Net als vorige week tegen ADO Den Haag kon hij zijn uitverkiezing niet waarmaken. Ten Hag had ook voor een aanval met behendige aanvallers als Justin Kluivert, David Neres en Amin Younes kunnen kiezen of Mateo Cassierra vanaf de aftrap een kans kunnen geven. De Colombiaan scoorde dit seizoen al veertien keer voor Jong Ajax in de Jupiler League.



Ajax startte nog wel aardig, maar sprong slordig met de kansen en ruimte om. Het spel van de bezoekers kelderde naar een bedenkelijk niveau na de prachtige openingstreffer van Navarone Foor, die na ruim een kwartier van zo'n meter of 25 raak schoot. Ajax ontsnapte voor rust toen Hakim Ziyech een kopbal van Matt Miazga iets voor de doellijn weg wist te werken.



Een kapitale fout van Maximilian Wöber leidde de 2-0 van Vitesse in. De vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong nam de bal in de 57e minuut zo slecht aan dat Bryan Linssen kon scoren (2-0). Ten Hag reageerde meteen en wisselde Wöber voor aanvaller Cassierra. Kluivert moest met tegenzin plaatsmaken voor Younes. Even leken de wissels zich uit te betalen. Cassierra kopte Ajax naar 2-1 en Younes raakte de paal. Linssen gaf Vitesse vervolgens weer wat adem (3-1). Een handvol goede kansen leverde Ajax alleen nog maar de 3-2 van Siem de Jong op.