Timide? Dat is Ekkelenkamp alleen buiten het veld

Ekkelenkamp (19), geboren in Zeist en opgegroeid in Almere, voetbalde in de jeugd voor Omniworld en Almere City. Vanaf 2013 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Hij was aanvaller en verdediger, maar bleek uiteindelijk in de linie daartussen het best tot zijn recht te komen.



"Jurgen is een middenvelder met aanvalsdrang en diepgang," zei Ten Hag woensdag na de enerverende wedstrijd tegen Juventus in de Champions League.