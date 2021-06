Timber schiet als een komeet omhoog bij Oranje

Jurriën Timber oogt volledig op zijn gemak bij het Nederlands elftal. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Timber zag vorige week vanaf het dakterras dat de tuin van het Cascade Resort in Portugal vrijwel volledig was ingenomen door journalisten uit Nederland. De jonge Ajacied, die op nog geen minuut in Oranje had gespeeld, zwaaide eens vriendelijk naar iedereen. Nu rijdt hij op zijn mountainbike van het spelershotel naar het trainingscomplex in Zeist. Opnieuw zwaait de 19-jarige verdediger vrolijk naar iedereen die hij tegenkomt.

Het zegt iets over hoe Timber zich voelt bij Oranje. Op zijn gemak. De speler die in de eredivisie nog nooit voor een vol stadion speelde omdat hij pas na de coronacrisis doorbrak, beweegt zich in de nationale ploeg alsof hij er al jaren rondloopt.

Na zijn debuut tegen Schotland (2-2) vorige week oogde hij ook ontspannen. “Ik denk dat het prima ging,” zei hij. “Of deze wedstrijd perspectief biedt op meer voor mij? Als je een goede wedstrijd hebt gespeeld sowieso wel. Toch?”

Hecht gezin

Tot voor kort sliep hij op één kamer met zijn tweelingbroer Quinten, die deze zomer Ajax verruilt voor FC Utrecht. Moeder Marilyn heeft nog drie zoons: Christopher (31, de manager van Jurriën), Shamier (29) en Dylan (21, volgend seizoen eveneens speler van FC Utrecht). Vier van de vijf wonen nog altijd bij haar thuis. Ze groeiden op in Utrecht. Op 17 juni 2001 werd eerst Quinten geboren. Tien minuten later volgde Jurriën. Ze speelden bij dezelfde clubs, werden samen Europees kampioen met Oranje onder 17 en zaten altijd bij elkaar in de klas.

De keuze voor de jeugdopleiding van Feyenoord in 2008 kenmerkt het hechte gezin. Moeder Marilyn had het niet breed toen Ajax en Feyenoord op de stoep stonden. Feyenoord wilde Quinten, Jurriën én Dylan naar Rotterdam halen, Ajax toonde alleen interesse in de tweeling. Naar Amsterdam had Marilyn ze zelf moeten brengen en weer ophalen, terwijl Feyenoord een busje liet rijden.

Het werd Rotterdam, maar op hun twaalfde vertrok de tweeling alsnog naar Ajax. Daar verdween direct hun achternaam Maduro van het shirt, die ze inruilden voor Timber. Vader Maduro had het gezin verlaten toen ze nog klein waren. “We voelen meer bij de familie Timber. We vonden dit een mooi eerbetoon aan onze moeder,” zei Jurriën eens tegen de NOS.

Doorgroeien

Zijn moeder is alles voor hem. Toen hij op basisschool een gedicht moest schrijven over zijn idool, koos hij – net als broer Quinten – voor een lofzang op hun moeder. Een paar jaar geleden zetten de vijf broers een fonkelnieuwe Fiat 500 bij haar voor de deur, met een grote, roze strik eromheen.

Bondscoach Frank de Boer is duidelijk gecharmeerd van Timber. “Hij speelt alsof hij al jaren meedraait. Ik zou hem op het EK in de basis durven zetten.” En dat gaat waarschijnlijk zondag tegen Oekraïne ook gebeuren.

Zo schiet Timber als een komeet omhoog, zoals Jetro Willems van PSV opeens basisspeler was tijdens het EK 2012. De Boer: “Hij verblikt of verbloost niet, maar dat is bekend. Jullie hebben toch ook allemaal die achttien wedstrijden bij Ajax gezien? En hoe hij daar speelde?”

Op 12-jarige leeftijd verslond Timber de boeken van Gerard van Gemert over de voetbalvrienden Stijn en Storm, twee jongens die bij een amateurclub speelden en geselecteerd werden voor Jong Oranje. Broer Shamier vertelde onlangs in AD Utrechts Nieuwsblad wat de familie voor ogen heeft met Jurriën. “Een mooi EK en dan moet hij nog een paar jaar bij Ajax doorgroeien. Daarna naar een topcompetitie,” zei Shamier. Dat zou ­allemaal nog weleens sneller kunnen gaan.

Matthijs de Ligt, die geblesseerd is en zondag waarschijnlijk wordt vervangen door Timber, is eveneens onder de indruk. “Ik heb hem vaak zien spelen bij Ajax,” zegt hij. “Daar kon je al zien dat zijn technische basis goed is. Hij is rustig aan de bal en zoekt de juiste en voetballende oplossingen. Ook verdedigend staat hij zijn mannetje. De laatste twee duels heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft aan de bondscoach laten zien dat hij op dit niveau kan spelen.”