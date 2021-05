Timber in voorselectie EK: ‘Ik besef het nog steeds niet’

Jurgen Ekkelenkamp van Ajax, Riechedly Bazoer van Vitesse, Jurrien Timber van Ajax tijdens de Toto KNVB-bekerfinale wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en Vitesse. Beeld ANP

De 19-jarige Timber had zich ingesteld op een zomer bij Jong Oranje, maar de verdediger is met PSV-aanvaller Cody Gakpo het nieuwe gezicht in de 34-koppige voorselectie van Oranje.

Toen hij het nieuws vrijdag hoorde van trainer Erik ten Hag, belde hij meteen met zijn moeder en zijn broer. “Die waren supertrots, amper woorden. Ik kon het zelf ook nog niet echt geloven, ik denk dat ik het nog steeds niet besef,” reageerde Timber gisteren in Arnhem na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Vitesse (1-3).

Ten Hag noemt het ‘prachtig’ dat Timber kans maakt op het EK. “Veel spelers hebben zich dit seizoen ook persoonlijk sterk ontwikkeld. Het heeft bij Jurriën even geduurd. Ik had hem aan het begin van het seizoen al verwacht, maar hij is even ziek geweest en kampte met wat blessures. Na de winterstop heeft hij geweldige stappen voorwaarts gemaakt.”

Riechedly Bazoer, verdediger van Vitesse, is niet opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje, terwijl hij daarin niet had misstaan. “Ik heb een vrij constant niveau gehaald dit seizoen. Dan ga je wel aan Oranje denken. Maar de bondscoach heeft andere keuzes gemaakt en dat moet ik respecteren.”

De 24-jarige Utrechter kijkt terug op een mooi seizoen. “We hebben Vitesse op de kaart gezet, de bekerfinale gehaald en ons gekwalificeerd voor Europees voetbal.” Als vrije verdediger in een 5-3-2-systeem kwam Bazoer goed tot zijn recht. De Boer overweegt dat systeem op het EK ook (soms) te hanteren.

Bazoer: “Ik heb wel bewezen daarin goed uit de voeten te kunnen, maar nogmaals: het zijn de keuzes van de bondscoach en met De Boer heb ik daar geen contact over gehad. Ons laatste contact dateert van de periode bij Ajax, zo’n vijf jaar geleden.”