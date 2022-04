‘Timber en Taylor sleurden Ajax er doorheen in Nijmegen’

Bij Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, zijn ze er inmiddels aan gewend: niets gaat nog vanzelf, Ajax moet worstelend over de finish.

Presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en Showtime-redacteur constateren dat de routiniers in de aanvalslinie (Berghuis, Haller en Tadic) er in Nijmegen weinig tot niets van terecht brachten. In plaats daarvan stonden de jongelingen op: Jurriën Timber en Kenneth Taylor sleepten Ajax er in de tweede helft doorheen.

“Met Taylor in plaats van Álvarez is er meteen meer voetbal op het middenveld,” zegt Bademba Barrie. “Eigenlijk vind ik, als Ajacied, dat het zo hoort te zijn bij Ajax: drie voetballende, vooruitdenkende middenvelders.”

Ondertussen worden de contouren van een nieuw Ajax voor volgend seizoen zichtbaar. De eerste contacten met de beoogde nieuwe trainer Alfred Schreuder zijn gelegd, bevestigt Dick Sintenie. “Klaas-Jan Huntelaar gaat lekker fanatiek tekeer als nieuw lid van het technisch kader. Hij is enorm gretig. Er zullen spelers vertrekken, dat heeft Ajax ook nodig. Maar het fundament staat. Ook het Ajax van volgend seizoen zal worden gebouwd rond de routiniers Blind en Tadic, of de criticasters dat nou leuk vinden of niet.”

Nog drie keer winnen. Branieluisteraars kunnen deze week trouwens óók drie keer winnen. Via het Twitteraccount geeft Branie mooie prijzen weg.

