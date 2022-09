Tijdens Grand Prix van Zandvoort draait alles om technologie, op het circuit én eromheen: ‘Het mag nergens vastlopen’

Als het ergens te druk dreigt te worden, wordt bezoekers via een bericht op hun telefoon gevraagd een andere route te kiezen. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Terwijl het in de hoofden van bezoekers allemaal draait om de winst van Max Verstappen, kan Jeroen van Glabbeek eigenlijk maar één rampscenario voor aankomend weekend bedenken: dat het internet het begeeft. Want de technologie van zijn bedrijf CM.com is in feite de ruggengraat van de Grand Prix in Zandvoort.

Die wordt ingezet om kaarten te verkopen en toegangsbewijzen te controleren zonder dat lange rijen bij de ingang ontstaan. Maar ook om te betalen: in Zandvoort kan alleen worden gepind, ‘uniek voor zo’n groot evenement’. Niet voor niets waren medewerkers van Van Glabbeek donderdag tot half één ‘s nachts nog aan de slag om een stel kassa’s te vervangen, die een gebrekkige verbinding met internet bleken te hebben. Er wordt kwaliteit verwacht, vertelt Van Glabbeek terwijl achter hem een oranje dweilorkest een biertje wegtikt. Trouwens: via die kassa’s wordt ook gekeken hoeveel drank er over de toonbank gaat. Blijkt het ineens op één verkooppunt heel hard te gaan, dan kan nog voordat het op is worden uitgerukt met extra bier.

Crowdmanagement

Maar er wordt meer in de gaten gehouden. Technologie wordt ook ingezet om aan crowdmanagement te doen, oftewel: om te zorgen dat de stroom bezoekers evenredig verdeeld wordt en blijft over het circuit. Het mag nergens vastlopen. En dat is een hele taak, met ruim 100.000 bezoekers per dag, waarvan de eersten gisteren vroeg in de ochtend in allerlei hoeken en gaten van het openbaar vervoer in Nederland te zien waren, tot Zandvoort in de loop van de dag oranje kleurde.

Niemand kan met de auto komen: alleen wagens met een ontheffing komen het kustplaatsje deze dagen nog in. Zo lopen achter elkaar mannen, vrouwen en kinderen langs het strand, of fietsen ze Zandvoort in, na gebruik te hebben gemaakt van één van de Park+Bike-plekken in de omgeving, waar na het parkeren op de eigen of gehuurde fiets kan worden gestapt. Rond half elf wordt het aantal van 18.000 bezoekers aangetikt, na elven alweer bijna tienduizend meer, totdat de tribunes vol zitten.

Controlekamer

Die bezoekers doen lang niet allemaal wat je verwacht, weet Van Glabbeek uit ervaring. “Vorig jaar zagen we het plots druk worden in een straatje, waar we dat niet zagen aankomen. Dan kunnen we een sms of WhatsAppje sturen, om te vragen om een andere route te volgen.” Om dat mogelijk te maken worden de locatiegegevens van de Grand Prix-app ingezet, als bezoekers ervoor kiezen die te delen. Op basis daarvan wordt in de controlekamer gekeken hoe groepen mensen zich bewegen en waar het druk wordt.

De inzet is vooral om te voorkomen dat het ergens vastloopt. Woordvoerder Simon Keijzer van Dutch Grand Prix: “Het wordt complex als veel mensen tegelijk hetzelfde willen.” Aankomen, maar ook een broodje, of plassen. “We proberen zulke pieken te vermijden.” Dat gebeurt ook door entertainment voor, tussen en na de oefenrondes en races: zo zijn mensen minder geneigd hun plek op hetzelfde moment te verlaten. In de controlekamer is ook de politie aanwezig, maar de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de Grand Prix ligt vooral bij de organisatie, benadrukt een woordvoerder. “Ook al hebben we als zo’n groot evenement plaatsvindt natuurlijk wel extra mensen paraat. Dit is geen gewoon weekend.”

‘Altijd een beetje spannend’

Dat weet ook de NS, die alle zeilen bijzet. Het personeel beloofde deze week plechtig niet te staken, nu het erop aankomt voor Verstappen en al zijn fans, in wat een thuisfeest belooft te zijn. “Wat er ook gebeurt,” zeiden de vakbonden toe, die eerder nog niet reden om een betere cao af te dwingen. Zo kan het dat er ook vandaag en morgen elke vijf minuten een trein rijdt tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee.

Maar hoe goed de organisatie er ook voorstaat, uiteindelijk blijft zo’n evenement ‘altijd een beetje spannend’, vertelt Keijzer. De organisatie heeft vorig jaar veel complimenten gehad. Ze zien dit jaar graag hetzelfde resultaat, zeker nu het écht los mag in Zandvoort. Vorig jaar werd vanwege corona het aantal bezoekers teruggebracht naar 70.000 per dag, nu mag het overwinningsfeest op volle sterkte uitbarsten.

En dat het altijd een beetje spannend blijft, bewees vrijdag ook de gedoodverfde winnaar van deze Grand Prix, Max Verstappen, die tijdens zijn oefenronde al snel halt moest houden. Zijn versnellingsbak bleek een probleem te hebben, nadat een reparatie was uitgevoerd. Maar op de dag dat Verstappens auto stilviel en het gegrom van andere auto’s wél te horen was, telde voor Van Glabbeek vooral het kalme gepiep bij de ingang, van kaartjes die soepeltjes worden gescand. “Dat geluid hoor ik graag,” zegt een medewerker. En Van Glabbeek knikt instemmend.