‘Tijd voor introspectie, morele bezinning en koersbepaling bij Ajax’

Aan tafel bij presentator Menno Pot zitten Ajax Showtimeredacteur Thijs Zwagerman en een speciale gast, oer-Ajacied David Endt, die een vurig pleidooi houdt voor morele bezinning bij Ajax. “Het afscheid van Daley Blind, het niet huldigen van de Ajax Vrouwen, de agressie en het wangedrag op het veld... In heel veel opzichten heeft Ajax dit seizoen niet uitgestraald wat Ajax hoort uit te stralen: allure, klasse en sportiviteit. Daar moet echt over worden nagedacht.”

Over het elftal ook. Thijs Zwagerman zag hoe Ajax in Enschede de aftrap voor de tweede helft mocht nemen, maar binnen 22 seconden de 1-1 om de oren kreeg. “Dat moment, daar zat het verhaal van dit seizoen wel zo’n beetje in: slecht spelen, tóch op 0-1 komen, het zó weggeven en dan geen veerkracht en vertrouwen kunnen vinden om te herpakken.”

Ajax Jaarboek

Endt, Zwagerman en Pot samen aan een tafel: dat is geen toeval. Ze zijn de auteurs van het traditionele Ajax Jaarboek, dat de komende weken wordt afgerond. Een Jaarboek over zo’n slecht seizoen... “Natúúrlijk! Je kunt geen reeks van 31 jaarboeken hebben waarin de mindere seizoenen ontbreken,” zegt Endt. “Het was een slecht, maar ook heel erg interessant jaar, waarin veel mis ging, maar toch ook momenten waren waarop het anders had kunnen lopen. Belangrijk om dat te boekstaven.”

Ajax begint aan de zomerstop. Branie ook, om in augustus met frisse moed te hervatten: de eerste podcast van het nieuwe seizoen verschijnt op maandag 14 augustus.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister ook naar eerdere afleveringen van Branie