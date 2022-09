Tientallen vrouwen melden grensoverschrijdend gedrag tijdens F1 in Zandvoort

F1-fans in de duinen tijdens de Grand Prix op het Circuit van Zandvoort. Beeld ANP

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft inmiddels contact gezocht met Tillemans om samen te kijken naar oplossingen voor het vrouwonvriendelijke gedrag tijdens de races.

Maandagochtend zei Tillemans dat ze vijftien meldingen had gekregen van grensoverschrijdend gedrag, zoals knijpen in billen en gooien met bier. Later op de dag werden dat er nog veel meer. “Het zijn er tientallen, ik ben inmiddels gestopt met tellen. Het doet er ook niet toe hoeveel het er zijn, één is al te veel.”

Het circuit communiceerde een speciaal telefoonnummer waarop vrouwen zich konden beklagen, maar de meesten meldden zich tot nu toe bij de fanclub, zegt Tillemans. Ze wil benadrukken dat het probleem zich niet alleen voordoet bij de Formule 1. “Het gebeurt bij veel meer sportevenementen en festivals.” Tillemans moedigt de vrouwen aan aangifte te doen bij de politie en zich te melden bij de organisatie. Een woordvoerder van de politie Noord-Holland laat weten dat er nog geen aangiftes binnen zijn.

Tillemans kreeg ook berichten van mannen die aangaven dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben gezien en zich schamen dat ze niks hebben gedaan. Ook nemen vrouwen contact op met ideeën om het probleem op te lossen. Zelf pleitte ze al voor het inperken van alcoholgebruik, meer controle en dat coureurs zich uitspreken tegen het publiek om van elkaar af te blijven.

Broek naar beneden getrokken

Een van de meest schrijnende verhalen die Tillemans hoorde is dat van twee vrouwen van 19 jaar die op de bijbehorende camping verbleven en al sinds donderdag werden lastiggevallen. “Toen ze naar een feest gingen, kozen ze ervoor om in joggingskleding te gaan. Maar ook dat hielp niet. Ze stonden lekker te dansen toen een man hun broeken naar beneden trok.”

De vrouwen meldden zich daarop in shock bij de EHBO, aldus de fancluboprichter. “Ze hadden het voorval gefilmd, dus de man kon direct worden gepakt. Hij is van de camping gebonjourd en hem is de toegang tot het circuit ontzegd.” Andere vrouwen hebben aangegeven dat ze nooit meer naar een Formule 1-race willen. “Tegen hen zeg ik: laat je alsjeblieft niet je passie ontnemen. Dat zijn de mannen niet waard.”