Tiental AFC pakt na 2-0 achterstand punt tegen TEC

Beeld BSR Agency

AFC heeft in de laatste wedstrijd voor de winterstop in de tweede divisie moeizaam een punt gepakt tegen laagvlieger TEC. De ploeg uit Tiel had de zeven voorgaande competitiewedstrijden verloren, maar AFC kwam in Tiel toch in de problemen. Na een uur spelen was het 2-0 voor TEC. Bovendien stond AFC met tien spelers, omdat Melvin Grootfaam na een opstootje een rode kaart kreeg. Door doelpunten van Yordi Teijsse en Milan Hoek (strafschop in blessuretijd) sleepten de Amsterdammers alsnog een punt uit vuur. AFC gaat de winterstop in op de vijfde plaats. De eerste wedstrijd in 2020 is op 12 januari thuis tegen De Treffers.

Tim Freriks vertrekt na dit seizoen bij derdedivisionist OFC. De 21-jarige aanvaller, die tot nu toe acht keer heeft gescoord in de zondag derde divisie, heeft een tweejarig contract getekend bij Katwijk in de tweede divisie. OFC, dat woensdag in de tweede ronde van de KNVB-beker thuis speelt tegen Spakenburg, won met Freriks in de ploeg in Oostzaan met 3-0 van Blauw Geel’38. Freriks scoorde niet. OFC staat op de derde plaats in de zondag derde divisie.

De Dijk heeft na vijf nederlagen weer een wedstrijd gewonnen in de zaterdag hoofdklasse B. Purmersteijn werd thuis met 4-0 verslagen. Daan Pruim, Mylan Polman, Marc Baardman en Victor Banki maakten de doelpunten. Het was voor De Dijk pas de tweede overwinning van het seizoen. Ondanks de zege blijft de ploeg op de voorlaatste plaats staan in de zaterdag hoofdklasse B. Swift verloor in dezelfde klasse thuis met 3-2 van HZVV en is daardoor de koppositie kwijt. De Amsterdammers staan op de derde plaats met drie punten minder dan koploper Eemdijk.

De amateurs van Ajax gaan met een goed gevoel de winterstop in. De ploeg van coach Yuri Rose won door doelpunten van Mitchel Bormann, Koen Blommestijn, Glenn van Zoolingen en Ilias Boudouni met 4-0 van Excelsior’31. Door de overwinning zijn de amateurs van Ajax geklommen naar de tiende plaats in de zaterdag derde divisie.

Basketbal

De basketballers van Apollo blijven na de 75-73 nederlaag tegen Limburg op de laatste plaats staan in de basketbal league. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe had de nederlaag te wijten aan een slecht eerste kwart. Limburg nam daarin een 27-9 voorsprong. Apollo knokte zich terug in de wedstrijd, maar kwam aan het einde net te kort.De Amsterdammers wonnen van de dertien gespeelde wedstrijden er slecht één.

Handbal

Het Nederlands handbalvrouwen zijn wereldkampioen, maar de eredivisie lag dit weekeinde niet stil. Koploper VOC bleef ook in de dertiende wedstrijd ongeslagen. SEW werd in Nibbixwoud met 40-25 verslagen.

VOC uit Amsterdam-Noord, dat de afgelopen drie seizoenen landskampioen werd, heeft nu al 31 competitiewedstrijden op rij niet verloren. Vorig seizoen bleef VOC de hele competitie ongeslagen (zestien overwinningen en twee gelijke spelen).

Korfbal

Blauw-Wit heeft de eerste overwinning van het seizoen vorige week tegen Groen Geel geen goed vervolg gegeven. De uitwedstrijd tegen hekkensluiter Tempo werd met 24-23 verloren. Mandy Koelman werd met zeven doelpunten topscorer aan de kant van de Amsterdammers. Blauw-Wit staat op de achtste plaats net boven de degradatiestreep. De voorsprong op nummer laatst Tempo is slechts een punt.