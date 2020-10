Tiener Swiatek wint op indrukwekkende wijze Roland Garros

De Poolse Iga Swiatek na haar overwinning. Beeld REUTERS

Iga Swiatek heeft als eerste Poolse tennisster een grandslamtoernooi gewonnen. De getalenteerde tiener schreef in grootse stijl Roland Garros op haar naam. Ze was in de finale in Parijs in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Sofia Kenin. Na 1 uur en 24 minuten was Swiatek zeker van de hoofdprijs van 1,6 miljoen euro: 6-4 6-1. Kenin, begin dit jaar de beste op de Australian Open, gaat met de helft naar huis.

Swiatek is met haar 19 jaar en 132 dagen de jongste winnares op Roland Garros sinds Monica Seles in 1992 (18 jaar en 188 dagen). De Servische won in dat jaar voor de derde keer op rij de titel in Parijs. Voor Swiatek is haar eerste eindzege op de WTA Tour. De 21-jarige Kenin blijft vooralsnog op vijf toernooizeges staan.