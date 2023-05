Thymen Arensman voelt zich in de Giro op zijn plek tussen de kampioenen van Ineos

Thymen Arensman draagt de witte trui van de beste jongere tijdens de etappe van donderdag: 162 kilometer van Napels naar Napels. Beeld Tim de Waele/Getty Images

Arensman is dinsdag na de eerste bergrit in deze Giro net binnen en slaat een handdoek om zijn nek. Hij springt vlak voor de bus alweer op een fiets. Op de ‘rollers’ trapt hij zijn benen los na de eerste serieuze beklimmingen. Voor hem ligt het Lago Laceno, een meer tussen het prachtige groen in de regio Avellino. Met teammanager Rod Ellingworth maakt hij een kort praatje. Ze zijn tevreden. Ineos is met afstand de sterkste ploeg in het plukje van 25 klassementsrenners dat even na de kopgroep binnenkomt.

Naast Arensman zijn voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas en oud-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart bezig aan hun coolingdown. Een beeld waar hij zelf langzaam maar zeker aan begint te wennen, een plekje zo tussen de wielersterren. De omgeving waar Arensman zijn eigen loopbaan een nieuwe boost wil geven.

“We wisten dat we hier met een heel sterk team zijn,” zegt Arensman. “Dat we met vijf man in de eerste groep zitten, is een goed signaal voor de derde week in deze Giro. Ik heb ook nog een beetje op het vlakke op kop gereden. Goed voor de moraal, als je de ploeg kunt helpen. Wel even lekker om te doen ook en het kost niet heel veel extra energie.”

Verhuizing naar Andorra

Deze Giro is het eerste grote doel van Arensman, die eerder dit seizoen in het shirt van Ineos nog geen beklijvende resultaten boekte. “Er is sinds mijn overstap van Team DSM naar Ineos natuurlijk veel veranderd. Alles heeft zijn tijd nodig. Ik ben naar Andorra verhuisd vanuit Nederland, maar dat ging gepaard met de nodige rompslomp. Vanaf december ben ik daar al mee bezig en uiteindelijk ben ik pas een week voor de Giro echt in het huis gaan wonen. Dat zorgde voor wat stress. Dat wilde ik per se voor deze Giro afronden en dat is gelukt, zodat ik relaxed aan de start kon staan.”

Met de eerder genoemde Thomas en Hart in de ploeg is Arensman bijna vanzelfsprekend niet de uitgesproken kopman van de ploeg, maar het doel is wel zo lang mogelijk goed te staan in het klassement om daarna ‘verder te kijken’. Zo leert Arensman ook bij voor de lange termijn als hij straks in een grote ronde wél de eerste man is, zegt hij. “Tao en Geraint zijn twee verschillende persoonlijkheden, maar qua leiderschap kan ik van beiden leren. Direct zijn als het moet, maar tegelijkertijd ook voor een goede sfeer zorgen.”

Arensman, die vorig jaar zesde werd in de Vuelta en daar ook een rit won, begon niet denderend aan deze Giro. Tijdens de openingstijdrit blies hij zichzelf een beetje op en in de eerste etappe verloor hij een halve minuut door de hectiek van een valpartij. “Beter nu een beetje tijd verliezen en op je fiets blijven zitten, dan in de zware laatste week op een halfuur binnen komen.”

Die befaamde laatste week. Altijd cruciaal in een grote ronde. Er zijn renners die er simpelweg niet voor zijn gemaakt. Vrijwel iedereen wordt dan minder, maar Arensman heeft andere ervaringen. Hij is pas 23 en is bezig aan zijn vijfde grote ronde: hij reed drie keer de Vuelta en dit is zijn tweede Ronde van Italië. “Blijkbaar herstel ik snel. Ik behoud mijn kracht en ik word misschien wel beter. Maar dat heeft ook zijn nadelen, natuurlijk. Ik moet er altijd even in komen.”