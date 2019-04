Thulani Serero: 'Ik ben blij voor Ajax'

"We speelden voor onszelf, maar ik ben blij voor Ajax. Ik heb het daar goed naar mijn zin gehad en de fans gaven mij altijd een warm welkom," zei de Zuid-Afrikaan, die van 2011 tot 2017 in Amsterdam voetbalde.



Vitesse gaf tegen PSV tot drie keer toe een voorsprong weg. "Ik denk dat we hadden moeten winnen," aldus Serero. "We wilden aanvallen. We bleven gaan, tot het einde. Het was een geweldige wedstrijd. Helaas zat een overwinning er net niet in.''



Uiteindelijk werd het 3-3, waardoor Ajax bovenaan staat in de eredivisie.