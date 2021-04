Theo Janssen over de bekerfinale: ‘Ajax is goed, maar niet onverslaanbaar’

Vitessespeler Theo Janssen in duel met Klaas-Jan Huntelaar (l) en Gabri, januari 2008. Beeld ANP

1. Het is een grotere prestatie voor Vitesse om tweede te worden in de eredivisie dan om de beker te winnen.

“Tweede worden, en daarmee de voorronden van de Champions League halen, zou voor Vitesse fantastisch zijn. Je laat dan clubs achter je met veel hogere begrotingen: PSV, AZ, Feyenoord. Maar bekerwinst spreekt meer aan. Dat is tastbaarder, je staat met een prijs in je handen. En als je vraagt wat het beste zou zijn voor het Nederlandse voetbal: ik denk dat een club als PSV meer mogelijkheden heeft dan Vitesse om de voorronde van de Champions League te overleven.”

2. Thomas Letsch zou ooit een geschikte opvolger kunnen zijn van Erik ten Hag als trainer van Ajax.

“Dat vind ik lastig te beoordelen. Wat Letsch nu presteert met Vitesse, doet hij met een andere speelwijze dan die Ajax voor ogen heeft. Vitesse speelt met vijf man achterop, Ajax meer in het klassieke 4-3-3. Letsch laat zijn ploeg naar de mogelijkheden spelen, hij heeft het elftal aangepast aan de spelers die hij heeft. Dat waardeer ik in trainers: dat ze eerst kijken wat ze in huis hebben en aan de hand daarvan een elftal formeren. Letsch heeft voor zijn beste spelers de beste plek in de ploeg gecreëerd en ze daarmee belangrijk gemaakt. Oussama Tannane en Riechedly Bazoer hebben een heel goed seizoen. Zij zijn cruciaal voor het spel en de prestaties van Vitesse.”

3. Ajax is nog geen kampioen, dat is een voordeel voor Vitesse in de bekerfinale.

“Ik denk niet dat dat een voordeel is. Wat wel uitmaakt, is dat Ajax donderdag nog tegen AS Roma heeft gespeeld. Na de terugreis uit Rome heb je twee dagen waarin je snel moet schakelen: fysiek en mentaal herstellen en de knop omzetten voor de volgende wedstrijd. Vitesse leeft de hele week in alle rust naar de finale toe. Aan de andere kant: de topclubs zijn het gewend om veel te spelen. Ajax heeft een brede selectie. Als Ten Hag eens een paar andere spelers opstelt, merk je doorgaans weinig verschil. In 2011 speelde ik met FC Twente in één week twee finales tegen Ajax. We wonnen de beker in De Kuip, nadat we met 2-0 achter waren gekomen. Wout Brama maakte de 2-1, ik de 2-2. En in de verlenging gaf ik de assist op Marc Janko voor de winnende. Een week later stond Ajax er gewoon weer en verloren we in de Arena de beslissende wedstrijd om het kampioenschap met 3-1, met die twee goals van Siem de Jong.”

4. Vitesse heeft na Ajax en AZ de beste jeugdopleiding van Nederland.

“Dat denk ik niet. PSV heeft de zaken goed voor elkaar, Sparta heeft een goede opleiding en zo zijn er nog wel een paar clubs. Vitesse doet het de laatste jaren weer beter. Hoofd opleidingen Edward Sturing heeft voor meer stabiliteit gezorgd. Er wordt geïnvesteerd in de talenten. Ik word met ingang van komend seizoen talentbegeleider bij de club. Ik zal vijf à zes dagen per week op het veld staan bij de hoogste jeugdteams: van onder 15 tot onder 21. De ene week bij het ene team, de andere week bij een ander team. Vitesse wil de talenten meer persoonlijke aandacht geven, een vertrouwensband opbouwen, onafhankelijk van de teamtrainers die voor de groep staan. Wat is nodig om de volgende stap in je ontwikkeling te maken, hoe denk je dat doel te bereiken en hoe kan ik daarbij helpen? Vorig jaar zijn drie jeugdspelers doorgestroomd naar de A-selectie. Dat is mooi, maar het is de bedoeling dat dat structureel wordt.”

5. Ik ben een betere analist dan Rafael van der Vaart.

(Lacht) “Honderd procent! Raf en ik lijken op elkaar: Hoe we naar voetbal kijken, hoe we analyses geven. We brengen het met een lach, we kunnen hard zijn, maar we spelen nooit echt op de man. We kunnen ook duidelijk aangeven wat goed gaat en wat niet goed gaat in wedstrijden of bij clubs. Pierre van Hooijdonk zit ook vaak aan tafel bij Studio Voetbal, en Ibrahim Afellay. Je kunt het met ons eens zijn of niet, maar het moet wel prikkelend zijn. Ik heb er geen moeite mee om te zeggen wat ik denk. Nul. Anders moet je er ook niet gaan zitten. Als je met meel in je mond gaat praten, zijn de mensen het snel zat. Ik zeg wat ik zie en wat ik voel, ik laat me niet leiden door andere mensen of een agenda. En de sfeer bij Studio Voetbal is geweldig, ook achter de schermen. We blijven soms na de uitzending nog even hangen. Zondagavond schuif ik weer aan, om de bekerfinale na te bespreken.”

6. Ajax is als topclub in Nederland niet meer te achterhalen door de concurrentie.

“Klopt. Met de financiële mogelijkheden heeft de club een groot gat geslagen naar de rest, het wordt moeilijk – zo niet onmogelijk – dat te dichten. Ajax is weggelopen bij de andere clubs, zeg maar weggerend. Als je in staat bent om in de winterstop een spits te halen voor 22 miljoen euro, dan speel je in een andere league. De club zal de komende vijf jaar misschien wel vier keer kampioen worden en daarmee wordt het verschil groter en groter. Dat is geen ramp. In Duitsland, Frankrijk en Italië heb je ook al tien jaar bijna altijd dezelfde kampioen. De rest huppelt mee. Ajax heeft het zelf afgedwongen. De club laat zien dat er veel mogelijk is met goed beleid. Ze investeren op de juiste momenten, met eigen geld. Het is goed voor de uitstraling van het Nederlandse voetbal dat Ajax ook Europees aan de weg timmert. Daar moeten de andere clubs zich aan optrekken. In 2009 werd AZ kampioen, in 2010 was het FC Twente. Ik sluit niet uit dat dat incidenteel nog eens gebeurt. Ajax is goed, maar niet onverslaanbaar. Daar moet Vitesse zich zondag ook aan vasthouden.”