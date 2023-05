Theo Hernández móést Dumfries wel gaan schoppen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Denzel Dumfries

Hernández werd gek van Dumfries, dan weer van Barella aan die rechterkant. Theo moest Dumfries wel gaan schoppen, wat meestal betekent dat de geschopte het wint van de schopper. Dumfries zag je vaak teleurgesteld in het gras zitten, Hernandez zich van niks bewust, maar niet heus. Milan-Inter was onvergelijkbaar met de wedstrijd van de avond ervoor, veel slechter, wat een onrechtvaardige constatering is, want zo goed als Real Madrid en Manchester City voetbalden, zie je zelden. Niet slecht bekeken van Inzaghi, de broer van Pippo, was het om Dzeko op te stellen in plaats van Lukaku en Calhanoglu voor Brozovic. De eerste scoorde uit een corner van de Turkse middenvelder. Ook het duel Tonali tegen Mkhitaryan was voor Inter. De oude Armeniër liep Tonali er finaal uit en scoorde, de Italiaan schoot slechts op de paal. Beslist is er niks.

Denzel Dumfries strijdt met Rade Krunic. Rechts Theo Hernández. Beeld AP

