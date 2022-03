Test voor Dumoulin in Ronde van Catalonië: ‘Niemand weet hoe het mij in het klassement zal vergaan’

Zijn start van het wielerseizoen viel deels in het water door een coronabesmetting. Deze week rijdt Tom Dumoulin in de Ronde van Catalonië zijn belangrijkste en vrijwel enige test voor de Giro, die pas over anderhalve maand begint. Maar zorgen maakt hij zich niet.

Eén week in de Emiraten, een maand geleden. Het waren de enige zeven koersdagen van Tom Dumoulin sinds het wielerpeloton uit zijn winterslaap ontwaakte. Zeven etappes in de woestijn, met een goede tijdrit en een terugval in de bergen. “Ik had daar erg veel last van mijn rug, maar dat is nu verleden tijd,” zei de renner van Jumbo-Visma voor de start van de eerste van zeven ritten van La Volta, de Ronde van Catalonië.

Maar in plaats van die pijnlijke rug kwam er, daags voor zijn beoogde deelname aan de Strade Bianche begin maart, een coronabesmetting. En die gooide flink roet in het eten – meer dan hij had verwacht. “Ik ben een paar dagen goed ziek geweest en daarna sluimerde het best nog lang. De afgelopen twee weken heb ik aangepast moeten trainen. Sinds een paar dagen voel ik me echt weer honderd procent fit en gezond, maar mijn conditie heeft toch wel een tik gekregen,” aldus Dumoulin in een bewolkt en wat kil Sant Feliu de Guíxols; aan de Costa Brava is het op dit moment minder aangenaam dan in het zonnige Nederland.

Ook in de Pyreneeën, waar deze week twee etappes bergop zullen eindigen, heeft het de afgelopen weken flink gespookt, vertelde Dumoulins ploegmaat Robert Gesink, die woont en traint in Pyreneeënstaatje Andorra. Het is nog onzeker wat de renners de komende dagen in de bergen qua weer kunnen verwachten. En net zoveel onzekerheid heeft Dumoulin over zijn huidige vorm. “Ik ben hier in de eerste plaats gekomen om een goede week koers in de benen te krijgen en beter te worden. Wie weet verras ik mezelf, blijk ik veel beter te zijn dan ik had verwacht. We gaan deze week zien hoe het uitpakt.”

Twee eendagskoersen

Na de Catalaanse ronde, die zondag in Barcelona eindigt, heeft de Maastrichtenaar nog maar twee eendagskoersen op het programma staan voordat op 6 mei in Boedapest de Giro d’Italia begint, vooralsnog zijn belangrijkste doel van dit seizoen. In april rijdt hij eerst de Volta Limburg Classic en een week later de Amstel Gold Race. Daarna reist hij voor een hoogtestage af naar Tenerife.

Zestien koersdagen voor zijn grote missie. Is dat wel genoeg? Dumoulin: “Mensen doen zo moeilijk over aantallen koersdagen en zo. Maar kijk naar Van der Poel: nul koersdagen en die wint bijna Milaan-San Remo. En ikzelf: in 2017 en 2018 begon ik ook aan de Giro met weinig koersdagen en toen won ik en werd ik tweede. Als je goed bent, maakt dat niet veel uit. Daar ben ik dus niet zo bang voor, maar daarom is juist deze week wel belangrijk. Vanwege die corona zal ik ongetwijfeld nog niet goed zijn, maar daar gebruik ik dus deze koers voor: om beter te worden. En daarna heb ik wat tijd nodig om pas echt in de Giro in topvorm te zijn.”

Voor eigen kansen

In Catalonië, waar Jumbo-Visma met slechts zes man is gestart, zullen Steven Kruijswijk en Sam Oomen voor het klassement proberen te gaan, met concurrenten als Carapaz, Simon Yates, Valverde, Porte, Quintana, Chaves, Urán en Almeida. Dumoulin zal de kopmannen assisteren, maar ook voor zijn eigen kansen in een rit mogen gaan. “Dat kan pas als ik op achterstand sta, anders laten de anderen me niet gaan. Zij weten net zo min als ik hoe het mij in het klassement zal vergaan.”

Ook Kruijswijk is vermoedelijk nog niet honderd procent. Een valpartij in Parijs-Nice, die hij beloftevol begon en waar Jumbo-Visma met Primoz Roglic heerste, leverde hem een aantal gekneusde ribben op. “En die doen langer en meer pijn dan ik had verwacht,” zei hij, licht tastend aan zijn bezeerde rechterzij. “Het is niet ideaal, maar als de benen goed zijn, weet je het nooit.”

De Ronde van Catalonië zal voor de Nederlandse ploeg minder hectisch zijn dan Parijs-Nice. De druk is er minder groot, zonder een echt grote favoriet. “Een goede opbouw voor de zomer,” aldus Kruijswijk, die de Tour de France zal rijden.