Teruglezen: PSV walst binnen het kwartier over Ajax heen

PSV oppermachtig in eigen huis tegen Ajax

PSV heeft Ajax in de strijd om de landstitel al vroeg in het seizoen een gevoelige tik uitgedeeld. De regerend kampioen zette de Amsterdammers in het Philips-stadion met 3-0 aan de kant en heeft na zes speelronden al een voorsprong van vijf punten. In een competitie waarin de verschillen tussen de topclubs en de rest groot is, is dat al een aardige marge.



De uitslag was dezelfde als in april, toen PSV tegen Ajax de 24e landstitel veiligstelde. Nu werd een gelijkopgaand duel verwacht, maar PSV had de wedstrijd halverwege al beslist.



Gemis aanvoerder

Het gemis van Matthijs de Ligt was duidelijk zichtbaar in Eindhoven. De centrale verdediger was nog niet op tijd hersteld van een blessure aan een knie. Tegen AEK Athene (3-0) loste trainer Erik ten Hag dat gemis woensdag op door Frenkie de Jong naar achteren te halen. Tegen de defensief ingestelde Grieken bleef Ajax met De Jong en Daley Blind, van nature allebei middenvelders, centraal in de verdediging vrij eenvoudig overeind.



Tegen PSV, met de kopsterke Luuk de Jong, durfde Ten Hag het aan om op dezelfde manier te spelen en dat pakte voor rust volledig verkeerd uit. PSV liet, na en gelijkopgaande openingsfase niet voor het eerst dit seizoen zien dodelijk effectief te zijn in de omschakeling.



Doelman André Onana redde in de 21e minuut nog op een schot van Steven Bergwijn, maar Gastón Pereiro schoot daarna vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal tussen de benen van Nicolás Tagliafico en Lasse Schöne door in het doel.



Geen buitenspel

Drie minuten later was het al 2-0. Na een uittrap van Onana kwam de bal snel terug richting zijn doel. Frenkie de Jong probeerde de bal nog met zijn hoofd te raken, maar dat mislukte. Luuk de Jong stond geen buitenspel en maakte geheel vrijstaand 2-0.



Ook de 3-0 kon voor een groot deel op naam van Bergwijn worden geschreven. Opnieuw stuitte de snelle buitenspeler op Onana. Toen hij de bal vervolgens weer voor zijn voeten kreeg, behield Bergwijn het overzicht en stelde hij Hirving Lozano in staat te scoren.



Debutant Gravenberch

Met Donny van de Beek en Kasper Dolberg voor Schöne en Klaas-Jan Huntelaar probeerde Ajax de tweede helft nog te redden wat er te redden viel. PSV stond regelmatig onder druk, maar gaf niet veel kansen weg. In de slotfase debuteerde bij Ajax de zestienjarige Ryan Gravenberch.