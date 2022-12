Terugkijkend op het WK: voor sommige teams was uitschakeling misschien wel een opluchting

Beeld Tess Kievit

Wat is het programma?

Argentinië-Frankrijk (zondag, 16.00 uur)

Een mooi affiche voor een WK-finale. Wat moeten we weten in de aanloop naar dit duel?

Eigenlijk weten we al heel veel over Argentinië en Frankrijk – en vooral over Messi en Mbappé. Misschien moeten we juist nog één keer terugblikken op dit WK, dat voor sommige deelnemers – waaronder enkele favorieten voor de zege – in een teleurstelling is geëindigd.

Vooral toch voor Brazilië?

Het is niet het toernooi geworden van Neymar da Silva Santos Júnior (30). “Ik ga spelen alsof het mijn laatste WK is,” had hij voorafgaand gezegd. “Ik weet niet of ik het mentaal nog kan opbrengen om met voetbal bezig te zijn tot 2026.”

Neymar reikte opnieuw niet verder dan de kwartfinales. Op het WK 2014 in eigen land raakte hij in die fase van het toernooi geblesseerd aan zijn rug. Brazilië werd uiteindelijk vierde na een nederlaag tegen Nederland om het brons. Vier jaar geleden in Rusland struikelden Neymar en de zijnen bij de laatste acht over België.

En dit jaar: de kwartfinale tegen Kroatië. Dat varkentje zouden de Goddelijke Kanaries wel even wassen. Niet dus. Een nieuw trauma voor de virtuoze dribbelaar, met dank aan één man: doelman Dominik Livakovic. De penalty’s zorgden voor een nieuw litteken bij Neymar, wiens prijzenkast akelig leeg blijft, op de Confederations Cup in 2013 en goud op de Olympische Spelen na.

De tranen liepen bij de aanvaller van Paris Saint-Germain uiteindelijk over de wangen. Kille conclusie: Brazilië had beter gedanst dan gevoetbald in Qatar.

In Brazilië werd gehuild, terwijl Duitsland na de uitschakeling de rayonhoofden bij elkaar riep

De voetbalbond (DFB) stelde een commissie in van oud-internationals om uit de malaise te komen, onder wie Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn en Matthias Sammer.

De stuurgroep moet de selectie helpen in voorbereiding op het EK 2024, dat in Duitsland wordt gehouden. Zij gaan samenwerken met bondscoach Hansi Flick, die mag aanblijven. Technisch directeur Oliver Bierhoff hield na de pijnlijke uitschakeling in de groepsfase de eer aan zichzelf.

Nog meer slachtoffers?

Luis Enrique, bondscoach van Spanje. Twee dagen na de eliminatie door Marokko in de achtste finales stond hij op straat. Drie kwartier later had Spanje al een nieuwe bondscoach: Luis de la Fuente, trainer van de nationale beloftenploeg. Vooral in het duel met Marokko had iets wezenlijks ontbroken in het voetbal van de Spanjaarden: effectiviteit, stootkracht, doelpunten. Het elftal van Enrique had 76,8 procent balbezit, maar kwam tot slechts één schot op doel. De kritiek na afloop op de negatieve spelopvatting van Marokko was dan ook niet meer dan het gejammer van een gefrustreerde kampioenskandidaat.

Is de rust bij onze zuiderburen inmiddels weergekeerd?

De ‘gouden generatie’ van België viel uiteen op dit WK. Het bekvechten van de spelers tijdens de wedstrijden werd naar verluidt doorgezet in de kleedkamer. Het geloof in elkaar was ver te zoeken, al voor het toernooi. “We zijn te oud,” zei Kevin De Bruyne over de kansen op de wereldtitel. De spelmaker van Manchester City stak zijn ergernis over de trage opbouw van achteruit niet onder stoelen en banken. Verdediger Jan Vertonghen sneerde na de 2-0 nederlaag tegen Marokko: “Waar het fout liep? Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan, omdat we te oud zijn. Dat zal het nu wel weer zijn, zeker?”

Gezellig is het geen moment geweest bij de Rode Duivels. Uitschakeling op het WK kan ook een opluchting zijn.