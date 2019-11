Tennisster Kiki Bertens breekt met coach Sluiter

Na vier succesvolle jaren eindigt de samenwerking tussen tennisster Kiki Bertens en coach Raemon Sluiter. De tijdelijke breuk is definitief gemaakt door de speelster.

“Ik ben de afgelopen jaren gegroeid als speelster en als persoon en had dit niet zonder hem kunnen bereiken. Maar ik denk dat dit de beste keus is om het maximale eruit te halen.”



Bertens voegt voor komend seizoen geen nieuwe coach toe aan haar staf. Dat betekent dat Elise Tamaëla volgend jaar de coach is. Zij wordt ondersteund door Bertens aanstaande man Remko de Rijke. Beiden zijn behalve tennistrainer ook fysiotherapeut.

Heel verrassend is het nieuws over de breuk niet. Bertens (27) ging de afgelopen acht weken al zonder Sluiter naar de toernooien. In zijn plaats reisde Elise Tamaëla mee, fysiotherapeut en assistent-trainer. Sluiter zat thuis in Rotterdam en was continu oproepbaar, maar Bertens belde niet. In Shenzhen speelde ze deze week haar achtste toernooi op rij, toen ze als reserve moest invallen bij de WTA Finals. Tegen Belinda Bencic gaf ze donderdag ziek en uitgeput op in haar 81ste enkelpartij van het seizoen.

Rust

De beste Nederlandse tennisster ooit vond de afgelopen maanden rust, vertelde ze. Toch is het een opmerkelijk besluit. Het duo was de afgelopen jaren uiterst succesvol. Bertens won acht van haar negen titels met Sluiter aan haar zijde. Ze bereikte de halve finale van Roland Garros (2016), de kwartfinale op Wimbledon (2018) en won dit jaar het grote graveltoernooi in Madrid. Bertens staat sinds vorig jaar in de top 10 van de wereldranglijst, in mei van dit jaar bereikte ze haar hoogste notering: 4. Sluiter werd vorig jaar op het Sportgala verkozen tot Coach van het Jaar, hij deelde die prijs met Jac Orie.

Bertens en Sluiter hadden hetzelfde doel. Ze hebben veel bereikt, maar de echte klapper – lees: een grand slam-titel - ontbreekt. In de paar jaar die Bertens nog wil tennissen, moet de laatste stap worden gezet. Over de manier waarop dat zou moeten gebeuren verschillen de twee van mening, bleek nadat met de US Open ook de vierde grand slam van het jaar op een teleurstelling was uitgedraaid.



Beiden vertelden een adempauze in te lassen. Sluiter, toen: “Het loopt gewoon niet lekker. Ik wil bepaalde dingen benoemen en aanpakken. Kiki heeft daar op dit moment geen energie voor, ik kwam er niet doorheen.” Bertens: “Raemon wil de diepte in, dat kost mij nu te veel energie. Ik wil de komende tijd gewoon vrijuit tennissen.”

Voorbeeldduo

Het mentale aspect was een terugkerend thema in hun samenwerking. Ook dit jaar werd Bertens op de baan soms gegrepen door spanning. Op aandringen van Sluiter werkte ze vorig jaar korte tijd met een sportpsycholoog. Daarna legde Bertens die rol weer bij Sluiter neer.

De twee werden gezien als voorbeeldduo. Ze hadden een interessante dynamiek, waarin openheid, eerlijkheid en humor de kernwaarden waren. Sluiter was behalve tennistrainer ook mental coach en perschef, hij wist op welke knoppen hij moest drukken. Bertens had profijt van de empathische coach en probeerde de afgelopen jaren de regie van haar carrière meer in eigen hand te nemen. De band tussen coach en pupil in het tennis is een intense, met soms wel 35 toernooiweken over de hele wereld per jaar.

Na vier jaar is de chemie uitgewerkt, concludeert Bertens. Die meldt het nieuws op Instagram, maar houdt het bij een summiere verklaring. ‘Ik wil Rae bedanken voor de afgelopen vier fantastische jaren. Maar ik voelde me afgelopen periode (zonder Sluiter, red.) ondanks alles sterk. Ik heb er vertrouwen in dat als ik mezelf iedere dag probeer te verbeteren, er nog veel moois gaat komen.’

Niet wachten

Het is op deze manier wel een koude breuk. Bertens en Sluiter hebben elkaar al twee maanden niet gezien. Een fysiek afsluitend gesprek heeft niet plaatsgevonden. Bertens was in acht weken tijd maar 10 uur thuis, maar wilde kennelijk ook niet wachten tot na haar vakantie. Vanuit de andere kant van de wereld stuurde ze vrijdagochtend een verklaring.

Sluiter kwam via Twitter ook met een reactie. ‘Er is een tijd van komen en gaan,’ schrijft hij. ‘Ik wil Kiki bedanken voor al het vertrouwen en het dag in dag uit keihard werken om beter en sterker te worden.’ Sluiter wenst Bertens, Tamaëla en De Rijke al het beste voor de toekomst.