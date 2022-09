Tennissers in Daviscup Finals naar kwartfinale na knappe zege op Britten

Wesley Koolhof (links) en Matwe Middelkoop krijgen de felicitaties van captain Paul Haarhuis. Beeld AP

Tennissers Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop bezorgden Nederland in het dubbelspel de overwinning op Groot-Brittannië in de Daviscup Finals bezorgd. Door de 2-1-zege is het Nederlandse team van captain Paul Haarhuis verzekerd van een van de eerste twee plekken in groep D en heeft het zich geplaatst voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga.

De dubbelspecialisten wonnen de afsluitende wedstrijd in de ontmoeting met de Britten in drie sets van Andy Murray en Joe Salisbury: 7-6 (0) 6-7 (6) 6-3. Botic van de Zandschulp had eerder in twee sets gewonnen van Cameron Norrie (6-4 6-2). Tallon Griekspoor verloor de eerste partij van Daniel Evans (6-4 6-4).

Teamcaptain Paul Haarhuis noemde de overwinning een fantastisch resultaat. “We wisten dat Groot-Brittannië moest winnen. Wij hoefden niet te winnen, maar wilden dat wel”, zei de captain. “Na de nederlaag van Tallon Griekspoor zaten we een beetje in de put, maar Botic van de Zandschulp steeg boven zichzelf uit. En om het dan zo af te maken, is geweldig.”

Haarhuis kijkt uit naar de komende kwartfinales, al hebben zijn jonge spelers ook nog wat jaren te gaan. “We hebben een goed team en dat wordt nog steeds beter in de komende jaren. Resultaten zoals deze blijven hangen in hun hoofden en ze weten dat ze daar horen te staan en daar ook willen staan.”

Nederland speelt zaterdag nog tegen de Verenigde Staten dat na twee zeges ook al zeker is van de kwartfinales.