Tennisser Van de Zandschulp verliest op US Open van Medvedev

Botic van de Zandschulp reageert op zijn verlies. Beeld AP

De 25-jarige tennisser verloor in de kwartfinales in New York in vier sets van de Russische nummer 2 van de wereldranglijst Daniil Medvedev: 6-3 6-0 4-6 7-5.

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse tennisser die de kwartfinales van een grand slam haalde sinds 2004. Op weg naar de kwartfinales won de Nederlander zeven partijen op Flushing Meadows, waarvan drie in de kwalificaties. Hij versloeg onder anderen de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud en de als elfde geplaatste Argentijn Diego Schwartzman.

Slordige momenten

Voor Van de Zandschulp was het de eerste keer dat hij het opnam tegen leeftijdsgenoot Medvedev, die in 2019 de finale haalde in New York en vorig jaar strandde in de halve finales. De tennisser die op plaats 117 op de wereldranglijst stond voordat de US Open begon, moest in het Arthur Ashe Stadium meteen toezien hoe de Rus hem in de openingsgame brak. Na een tweede break kon hij nog terugkomen tot 5-3, daarna pakte Medvedev de set.

In de tweede set liep Medvedev al snel uit. De nummer 2 van de wereld maakte weinig fouten. Hij benutte de slordige momenten van Van de Zandschulp. De Rus won zes games op rij en won de set eenvoudig.

Fysio

Van de Zandschulp liet de fysio komen omdat hij last had van zijn linkerbovenbeen. Hij had er op dat moment ook al 29 sets op zitten in New York, tegen pas 14 voor de Rus. De Nederlander begon wel sterk aan de derde set, maar kon breakkansen op de opslag van Medvedev niet verzilveren. Met aanvallend tennis probeerde Van de Zandschulp toch kansen te creëren op de service van de Rus en hij pakte met een sterke forehandwinner de break. Die voorsprong hield hij vervolgens met goede opslagbeurten vast. Het was pas het eerste setverlies voor Medvedev in dit grandslamtoernooi.

In de vierde set herstelde de favoriet uit Rusland zich, maar ook Van de Zandschulp won zijn opslagbeurten overtuigend met goede eerste services. Met punten aan het net besliste Van de Zandschulp belangrijke momenten. Hij kon echter niet voorkomen dat Medvedev op 5-4 zijn eerste matchpoint kreeg. De Nederlander sloeg het echter weg en pakte de game. Op het tweede matchpoint twee games later sloeg de Rus wel toe.