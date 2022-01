Tennisser Tallon Griekspoor is bezig aan een imposante zegereeks: ‘Ik weet dat ik goed ben in dit soort situaties’

Tallon Griekspoor staat voor het eerst in de tweede ronde van de Australian Open. Beeld AFP

Ook een ontstoken teen – op het hoogtepunt was de teen twee keer zo dik als normaal – bracht Tallon Griekspoor niet uit balans. Het was bijzonder frustrerend dat de blessure hem een duel met zijn vroegere idool kostte, anderhalve week geleden bij een voorbereidingstoernooi in Melbourne. “In de Rod Laver Arena tegen Rafael Nadal spelen. Dat is waar ik het voor doe.”

Maar hij moest zich terugtrekken, hij kwam niet eens zijn schoen in. Pijnvrij trainen en voldoende uren op de baan maken lukte aanvankelijk ook niet. Maar Griekspoor heeft het afgelopen half jaar zo veel vertrouwen getankt, dat hij niet meer in de war raakt van zo’n verstoorde voorbereiding.

Ruim binnen de twee uur tikte hij maandag voormalig top 10-speler Fabio Fognini in de eerste ronde van de Australian Open van de baan: 6-1, 6-4, 6-4. “Een zakelijke overwinning,” zei de Nederlander (25), met gezonde bravoure.

Vol zelfvertrouwen

Voor de 29ste keer op een rij kreeg hij aan het net de felicitaties. Sinds 3 september vorig jaar, toen hij op de US Open van Novak Djokovic verloor, is Griekspoor ongeslagen. Maar waar dat vooral zeges op de challengertour waren, heeft hij vooralsnog de transitie naar de grotere ATP-toernooien probleemloos gemaakt. “Wat ik bij de challengers heb gecreëerd, dat jongens tegen je opkijken, wil je hier natuurlijk ook. En dat je op mindere dagen ook wedstrijden kan winnen, omdat de ondergrens steeds hoger ligt.”

Ook al is hij wereldwijd nog geen grote tennisnaam, iedereen die tegenover hem staat, kent die zegereeks. Griekspoor blaakt van het zelfvertrouwen. “Ik heb mentaal veel stappen gemaakt de afgelopen maanden en ik ben fysiek heel sterk geworden. Daar verlies ik een partij niet op.”

En qua spel? Wat maakt hem nu zo’n lastige tegenstander? “Ik weet niet of we dat in de krant moeten zetten,” zegt hij lachend, om vervolgens gedetailleerd uitleg te geven. “Mijn service is echt veel beter geworden. Ik had voorheen veel last van mijn schouder, waardoor het serveren vaak wisselvallig ging. Daarnaast kan ik met mijn forehand schade aanrichten. Ik eindig het punt graag aan het net, als het kan, maar vind het ook lekker om even een stap achteruit te doen. De tegenstander het spel laten maken, een paar slices spelen. Ik heb vrij veel keuzes. Er is constantheid in mijn spel gekomen.”

Broer mee

Voor de eerste keer in zijn carrière hoefde Griekspoor geen kwalificaties te spelen voor een grand slam, hij was met zijn ranking van 62 rechtstreeks geplaatst. Het geeft hem rust. Woensdag is Pablo Carreno-Busta de volgende tegenstander. De oerdegelijke Spanjaard staat 21ste op de wereldranglijst. “Het wordt er niet makkelijker op. Hij is het seizoen goed begonnen. Maar ik ook. En ik speel graag tegen deze jongens.”

Eerst even afwachten hoe die teen reageert. De vele partijen en trainingen in combinatie met de Australische warmte hadden de een infectie veroorzaakt. Pas sinds een paar dagen kon Griekspoor anderhalf uur trainen, en niet pijnvrij. “Zoiets wil je natuurlijk niet in de aanloop naar een grand slam, als je zo goed staat te spelen. Dat was mentaal lastig.” Tegen Fognini speelde hij met medicatie. “Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het vanaf nu goed gaat. Ik voel me goed. En ik weet van mezelf dat ik juist goed ben in dit soort situaties.”

In Melbourne heeft hij behalve zijn coach Raemon Sluiter inmiddels ook zijn broer Scott, ook voormalig proftennisser, aan zijn zijde. Het leven voelt weer even als normaal. “Het klinkt verwend, maar voor ons is het heel fijn dat je gewoon uit eten kan, en niet meer vastzit op je kamer. Ik heb leuke mensen om me heen, er wordt hard gewerkt en hard gelachen.”