Tennisfeestje Djokovic leidt tot corona-uitbraak onder toptennissers

Beeld AFP

Nu toptennissers Grigor Dimitrov en Borna Coric beiden positief zijn getest op Covid-19 rijzen steeds meer vragen over het gebrek aan gezondheidsmaatregelen tijdens het evenement.

De nummer 1 van de tenniswereld, die eerder kritiek uitte op de strenge coronaregels op de US Open van eind augustus, ontving tien dagen geleden ook top 10-sterren Dominic Thiem en Alexander Zverev in zijn thuisstad Belgrado. 4500 man op volgepakte tribunes zagen hoe de tennissers met elkaar dolden, high fives uitdeelden en elkaar zelfs omhelsden. Een uitgelekte video van een feestje na afloop, waarbij spelers in een nachtclub uitbundig dansten, versterkte het beeld van tennismiljonairs die zich niets aantrokken van de wereld om zich heen.

Djokovic reageerde aanvankelijk kribbig op kritiek op het gebrek aan social distancing. Hij benadrukte dat in Servië andere overheidsregels gelden dan in de rest van Europa. Hij stelde zich volledig aan de voorschriften te hebben gehouden.

Grigor Dimitrov, de Bulgaarse nummer 19 van de wereld, reisde na zijn optreden in Belgrado door naar de Servische stad Zadar, waar hij afgelopen zaterdag opnieuw voor de Adria Tour speelde. Zichtbaar ziek haalde Dimitrov ternauwernood het einde van zijn partij tegen Coric. Een dag later maakte Dimitrov zijn positieve test bekend. Coric volgde maandag. Hij zegt geen klachten te hebben. Ook de coach van Dimitrov en de conditietrainer van Djokovic melden inmiddels een positieve test.

De rest van de evenementen op de Adria Tour is afgelast. Via een bericht op sociale media vraagt de organisatie iedereen die zich ‘binnen 10 meter van Dimitrov’ heeft begeven, twee weken in quarantaine te gaan. Djokovic zelf heeft niet gereageerd.