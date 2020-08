Ten Hag ziet vervanger Van de Beek al in selectie: ‘We hebben de nodige opties’

Erik ten Hag, Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie van Ajax als gevolg van een ophanden zijnde transfer. Of Ten Hag verwacht dat hij de eredivisie nog in gaat met de schaduwspits? “Er zijn ontwikkelingen. Dat Donny er niet bij was, geeft de richting wel aan. Na overleg met alle partijen hebben we besloten om hem niet op te nemen in de selectie.”

Het kamp Van de Beek drong daar ook zelf op aan, om de lang gekoesterde transfer niet door een lelijke blessure te kunnen laten dwarsbomen. Zijn gemis voor Ajax zal volgens Ten Hag groot zijn als het jeugdexponent komende week zijn droomtransfer naar Engeland of Spanje definitief te pakken krijgt.

“Dat lijkt me duidelijk. Donny is voor ons een absolute sterkhouder geworden. Hij heeft zich ontwikkeld tot een moderne middenvelder, met diepgang, goals en een sterke omschakeling naar beide kanten toe.”

Donny van de Beek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Transfermarkt

Ten Hag gebruikte de oefencampagne van Ajax ook om voor te sorteren op een vertrek van Van de Beek. Zo fungeerde Quincy Promes, vorig seizoen vooral linksbuiten, in de meeste oefenduels als schaduwspits. Het klaarstomen van een opvolger besprak Ten Hag ook met de begeerde Van de Beek zelf. Hij zag Ajax vanaf de tribune, met Promes op zijn plek, wederom een sterke wedstrijd spelen.

De vraag is dan ook of Ajax de markt wel op moet voor de verdere invulling van de nummer 10-positie. “Dat is niet direct noodzakelijk,” stelt de trainer. “We hebben intern, met Promes, Kudus en Ekkelenkamp, opties voldoende om daar invulling aan te geven.”

Dat ligt aan de linkerkant van zijn defensie iets anders. Ajax speurt al langere tijd naar een tweede linksback achter Nicolás Tagliafico, die bovendien ook een vertrekwens heeft. Dinsdag viel Daley Blind daar met nieuwe hartklachten weg. Hoe lang, is volgens Ten Hag nog altijd afhankelijk van de onderzoeken.



“Of we ons daar moeten versterken, hangt af van hoe zich dat met Daley ontwikkelt. Als hij fit is, is dat niet nodig. Dat zijn we daar met Blind en Martinez goed voorzien. Voor de linksbackpositie hebben we ook een aantal opties geprobeerd. Martinez, en we denken dat Dest daar ook uit de voeten kan. Rensch heeft het uitstekend gedaan. We moeten zien hoe hij zich verder ontwikkelt. En ik heb daar nog iets in gedachten. Het is dus niet zo dat het een grote witte vlek. Maar mocht Nico weggaan, dan zullen we moeten kijken.”