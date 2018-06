Ten Hag zet alle internationals in tegen Sturm Graz

Op dit moment zijn Nicolás Tagliafico, Lasse Schöne. Kesper Dolberg en Hakim Ziyech nog bezig aan het WK.



Maar zelfs als een van die spelers of meer spelers de finale zou halen, op 15 juli, dan nog wil Ten Hag dat zij tien dagen later met Ajax de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League spelen. "Die jongens zijn fit, komen uit een toernooi en moeten dus kort na het WK een wedstrijd kunnen spelen. Wellicht kunnen we die spelers dan in een later stadium van het seizoen nog wat extra vrijgeven als dat nodig mocht zijn."



Ziyech heeft aangegeven deze zomer naar een andere club te willen vertrekken. Ten Hag: "Maar dan moet het voor hem wel allemaal samenvallen, en de juiste club voor hem komen. Als dat voor 25 juli niet is gelukt, dan zal ik ook hem in die wedstrijd tegen Sturm Graz opstellen."



