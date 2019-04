Ten Hag wisselde De Jong uit voorzorg: 'We namen geen risico'

"Hij had voor de wedstrijd nergens last van en was fit," zei Ten Hag over De Jong. "Maar ik zag hem niet lekker bewegen. En dat werd erger en erger. Hij vertelde dat zijn hamstring een beetje opspeelde. We stonden al met 1-0 voor en we hebben toen besloten geen risico met hem te nemen. We moeten nu kijken hoe hij de komende dagen in de aanloop naar de wedstrijd tegen Juventus reageert."



Ten Hag gunde Lasse Schöne rust. De Deen bleef de hele wedstrijd op de bank. Hij kreeg woensdag tijdens het eerste duel met Juventus (1-1) last van een bovenbeen. Schöne is normaal gesproken inzetbaar tegen Juventus. Nicolai Tagliafico is geschorst voor de return in Turijn.