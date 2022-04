Ten Hag wil niet ingaan op zijn overgang naar Manchester United: ‘Ik dien Ajax’

Erik Ten Hag: 'We strijden nog om twee titels, daar hebben we volle aandacht bij nodig.' Beeld AP

Het is een mooi affiche, een bekerfinale tussen de twee clubs die sinds de eeuwwisseling het meeste succes hebben geboekt in eigen land. Een finale ook tussen twee afzwaaiende trainers. Erik ten Hag zal na dit seizoen de scepter zwaaien bij Manchester United, terwijl Roger Schmidt aan de slag gaat bij Benfica.

Zoals verwacht wilde Ten Hag vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst voor de finale niet ingaan op zijn overgang naar United. “Ik dien Ajax. We hebben hard geknokt om in deze positie te komen, we strijden nog om twee titels, daar hebben we volle aandacht bij nodig. Want we leven van het winnen van prijzen.”

‘Een van de beste coaches ter wereld’

Ten Hag vertrekt met een tas vol zilverwerk uit Amsterdam en met veel waardering voor het spel en de prestaties in (met name) de Champions League. Aanvoerder Dusan Tadic was lovend over zijn trainer: “Erik ten Hag is een van de beste coaches ter wereld. Dat bewijst hij al een paar jaar. Hij heeft bij Ajax progressie gemaakt. Tactisch is hij de tegenstander altijd twee stappen vooruit. Hij weet altijd wat een wedstrijd nodig heeft. Het is een plezier met hem te werken.”

Schmidt won met PSV in twee jaar tot nu toe slechts de Johan Cruijff Schaal, acht maanden geleden na een 4-0 zege op Ajax. De Duitse coach kreeg meer kritiek dan complimenten. Hij won weinig topwedstrijden en op belangrijke momenten bezweek PSV, zoals ook donderdag in de slotfase tegen Leicester City, in de kwartfinales van de Conference League (1-2).

Wel of geen Onana?

PSV zal niet fris en fruitig aan de aftrap staan. De ploeg mist bovendien de geblesseerde Olivier Boscagli en mogelijk ook Noni Madueke en Philipp Max.

Bij Ajax stroomt die ziekenboeg juist leeg: Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui zijn weer inzetbaar, en Nicolás Tagliafico vermoedelijk ook.

Dat Ten Hag heeft besloten tot een keeperswissel wilde de trainer niet onderschrijven. Hij zou van plan zijn Maarten Stekelenburg op te stellen in de bekerfinale. André Onana, die na zijn dopingschorsing vanwege blessures bij Remko Pasveer en Stekelenburg de kans kreeg, faalde in de laatste wedstrijden opzichtig. Ten Hag: “Ik maak mijn opstelling bekend op de dag van de finale.” Stekelenburg keepte voor het laatst op 29 augustus, thuis tegen Vitesse (5-0).

Geweldige vibe

Ajax beleefde volgens Ten Hag de beste trainingsweek sinds zijn komst naar de club begin 2018. “Vraag me niet hoe dat kan, maar de vibe was geweldig en het niveau ook. Het geeft geen garanties, maar het laat wel zien dat de spelers honger hebben.”

Ook de vrouwen van Ajax en PSV spelen de bekerfinale. Het team van trainer Danny Schenkel neemt het maandag in het Goffertstadion (14.30 uur) op tegen de bekerhouder. Ten Hag: “Ik ga die wedstrijd wel kijken.”

