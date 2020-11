Ten Hag wil interne competitie zien: ‘Straks staan de besten erin’

Ajax speelt geen twee duels achter elkaar in dezelfde opstelling. Ook zaterdag tegen Fortuna Sittard (5-2) week het elftal op twee posities af van de ploeg die dinsdag in de Champions League aantrad tegen Atalanta Bergamo (2-2). Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic bleven aan de kant. Het was voor het eerst sinds zijn komst naar Ajax, in de zomer van 2018, dat Tadic niet aan een competitiewedstrijd begon.

De Serviër kwam na rust alsnog binnen de lijnen. En dat gold ook voor vier andere bankzitters. Erik ten Hag maakt bijna wekelijks gebruik van zijn vijf wisselmogelijkheden. Het is coachen met de parameters in de hand. Ten Hag: “Ik wil dat mijn spelers fris blijven en met dezelfde intensiteit kunnen blijven voetballen in een programma dat tot mei overladen is. Die fysieke data hebben we. Ik wil ook dat zoveel mogelijk spelers in vorm komen. Ik kan rouleren binnen deze selectie, het niveauverschil is klein. Je krijgt daardoor interne competitie. En als het er straks op aankomt, staan de besten erin.”

Elke club in Europa heeft zijn eigen beleid om de spelersgroep in ongewisse coronatijden fysiek en mentaal door het seizoen te loodsen. Ten Hag heeft al verschillende keren op het laatste moment spelers zien afhaken voor een wedstrijd, zoals zaterdag met Tagliafico. De trainer verwacht de linksback overigens wel terug voor de confrontatie met Mydtjylland, dinsdag in Denemarken.

Counters

Zijn vervanger Martínez deed het tegen Fortuna niet al te best. En dat gold ook voor Jurgen Ekkelenkamp, de schaduwspits bij wie de meeste ballen van de voeten sprongen. Fortuna nam een vroege voorsprong (doelpunt George Cox) en Ajax kwam pas aan het voetballen na een tactische omzetting: Davy Klaassen werd van een defensieve middenvelder een aanvallende middenvelder. Klaassen: “Daarna kregen we wat meer kansen en bij balverlies konden we meteen druk zetten op de tegenstander. Het veld lag niet meer zo open, dat scheelde veel counters.”

Dat scenario was volgens Klaassen vooraf al doorgenomen. Tijdens de wedstrijd, waaraan Ajax stroef begon, hadden de spelers zelf al discussie over een mogelijke aanpassing. Maar het was uiteindelijk Ten Hag die het sein daarvoor gaf.

Beteugelen

Ook tegen Atalanta Bergamo had Ajax soms moeite de counters van de tegenstander te beteugelen. Er vielen twee doelpunten uit. Klaassen zag later een aantal beelden terug van die wedstrijd. “Daar zaten situaties bij dat ik dacht: dat had ik zelf ook anders kunnen doen.”

Perr Schuurs, Ryan Gravenberch, Brian Brobbey, Erik ten Hag, Lisandro Martinez en Lassina Traore tijdens de trainingssessie voorafgaand aan het duel tegen Atalanta Bergamo. Beeld ANP

Het vereist veel communicatie en alertheid om op het middenveld en achterin de rijen te sluiten in zo’n aanvallend ingesteld team als Ajax. Een team waarin van alle spelers ook een offensieve bijdrage wordt verlangd.

De ervaren Klaassen (27) is in het hart van het elftal gekoppeld aan de jonge Ryan Gravenberch. Dat bevalt Klaassen prima. “Ryan is een geweldige voetballer. Je merkt soms niet eens dat hij pas achttien jaar is.”

Tieners

Klaassen wordt omringd door tieners. Ook Lassina Traoré is nog geen twintig jaar. De spits maakt een sterke periode door. “Hij houdt de tegenstander flink bezig en hij is betrokken bij goals. Ik ben blij voor hem,” zei Klaassen, die met twee doelpunten nog voor rust de achterstand omboog in een voorsprong. Met dank aan Traoré. Want de Afrikaan verdiende na een licht vergrijp van Ben Rienstra een penalty (Klaassen 1-1) en hij kopte een bal tegen de lat (rebound Klaassen 2-1).

Het duurde lang (te lang vond Ten Hag) eer Ajax in de tweede helft verder afstand nam van Fortuna. De derde treffer viel een kwartier voor tijd. De maker: debutant Brian Brobbey. Hij tikte een schot op de paal van David Neres in een leeg doel.

Met Brobbey heeft Ten Hag er weer een extra keuze bij. “Vorig seizoen was Brian conditioneel niet fit. Hij kon de intensiteit van de wedstrijden niet aan. Dit seizoen hebben we een programma voor hem gemaakt en hem langzaam opgebouwd. Hij heeft er zelf hard voor gewerkt en dit is zijn beloning.”

De 18-jarige Amsterdammer vertelde voor de camera’s van de NOS en Fox hoe blij hij was met zijn debuut en zijn goal, en hij deelde ook mee dat hij zijn aflopende contract bij Ajax zal verlengen. “Natuurlijk wil ik bij Ajax blijven.” Toen Brobbey zijn zegje had gedaan, mocht hij niet meer langs bij de schrijvende media. Klaassen: “Hij moet naar bed.”