Ten Hag wijst internationals op belangen Ajax

"Natuurlijk heb ik daar met ze over gesproken. Het is goed dat ze aan hun eigen gezondheid denken. Daarbij kunnen ze met ons nu titels winnen. En als voetballer wil je prijzen winnen."



De basisspelers van Ajax zijn stuk voor stuk international. "Als ze fit zijn, dan is het alleen maar goed dat ze interlands spelen", zegt Ten Hag. "Dat maakt ze beter. Dat is alleen maar goed."



Programma

Ajax heeft echter ook enkele spelers die na al 44 officiële wedstrijden last hebben van het overvolle programma. Frenkie de Jong (lies) en Hakim Ziyech (kuit) ontbraken woensdag tegen PEC Zwolle. Noussair Mazraoui heeft ook al een tijdje last van een enkel.



Marokko oefent in de komende anderhalve week tegen Malawi en Argentinië. "Bij vriendschappelijke wedstrijden zijn de belangen anders", vindt Ten Hag. "Maar de spelers moeten uiteindelijk een keuze maken."



Het Nederlands elftal opent de EK-kwalificatie met thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland. "Dat zijn wel belangrijke duels, maar natuurlijk praat je daar over. Of het handig zou zijn dat De Jong niet tegen Wit-Rusland, maar wel tegen Duitsland speelt? Ook die beslissing ligt bij de bondscoach en bij de speler."



Fit voor AZ

Het is nog niet duidelijk of De Jong zondag met Ajax tegen AZ kan voetballen. Ook Ziyech is nog een vraagteken. "We hopen van wel", zegt Ten Hag. "De medische staf doet er ook alles aan. Maar we moeten nog even afwachten."



"Het is duidelijk dat zij heel belangrijk voor ons zijn", zei Ten Hag, die doelt op het moeizaam gewonnen duel met PEC Zwolle (2-1). "Maar als ze tegen AZ niet kunnen spelen, dan zullen we met andere spelers moeten winnen."



"Wij willen het spel maken en dominant spelen. Dat vraagt een bepaalde houding en discipline. De intensiteit moet heel hoog zijn. Dat moeten spelers van zichzelf en van elkaar eisen. Laat de tweede helft van het duel met PEC een wake-upcall zijn."



Koppositie

Voor Ajax is de wedstrijd van AZ van groot belang. Bij een overwinning mag de club over twee weken voor eigen publiek tegen PSV om de koppositie strijden.



De ploeg uit Amsterdam voetbalde tegen PEC al de 44e officiële wedstrijd van het seizoen. Dat zijn er al negen meer dan de koploper uit Eindhoven, die geen verplichtingen meer heeft in Europa en het nationale bekertoernooi.



"En toch denk ik dat we niet moe zijn", stelde Ten Hag. "Ik heb daar tegen Real en Fortuna en de eerste helft tegen PEC niets van gemerkt. En in de laatste 10 minuten van het duel met PEC knokken we ons ook weer naar een zege. Wel moet iedereen doen wat van hem gevraagd wordt."



Dusan Tadic (buikklachten) en Nousair Mazraoui (enkel) sloegen donderdag de training over. "Maar zij moeten AZ gewoon kunnen halen", verwacht de trainer van Ajax.