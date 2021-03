Ten Hag: ‘We staan internationaal weer op de kaart’

Dusan Tadic viert de 2-0 tegen het Zwitserse Young Boys. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

“Die spits lette even niet op.” Ryan Gravenberch lachte, dat vertelden zijn ogen, niet zijn mond, want die zat verstopt achter een mondkapje. Je zag hem denken: had hij Jean-Pierre Nsame toch maar mooi te pakken. Bal van hem afgepakt, snel doorgespeeld naar Dusan Tadic, passje opzij naar David Neres. Goal.

Het was de 20ste minuut en de klus van Ajax in het Wankdorf Stadion in Bern was al geklaard. Na de 3-0 zege op Young Boys in de Johan Cruijff Arena moest die ploeg nu vijf keer scoren om de kwartfinales van de Europa League te halen. Gravenberch: “Dan weet je eigenlijk dat het over is.”

Opportunistisch

Trainer Erik ten Hag vond het ’t mooiste moment van de avond, vertelde hij na de wedstrijd. Een avond waarop Ajax niet zijn beste voetbal speelde, in elk geval lang niet zo goed als een week eerder. Young Boys begon heel opportunistisch, maar dat was geen verrassing. ­Vervelender vond Ten Hag dat zijn eigen team de zaken niet helemaal op orde had. Verkeerde pressing, bal te snel kwijt. “Geen simpele oplossingen zoeken, maar juist complexe. We hadden Young Boys pijn kunnen doen achter hun laatste linie, met onze snelheid en hun traagheid. Deden we niet.”

De ommekeer kwam met die interventie van ­Ryan Gravenberch. De jonge speler deed precies wat hij moest doen op de voor hem ongebruikelijke positie. Hij vervulde op deze avond de meer controlerende rol op het middenveld. Een ­nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Ten Hag zette hem daar bewust neer en zag zijn pupil zoeken naar houvast in de openingsfase. “Het is een plek op het veld waar je heel veel keuzes moet maken. Je moet in de buurt blijven van de ­defensie om tegen de twee spitsen van de tegenstander te spelen, maar je moet op de juiste ­momenten ook doordekken naar het middenveld en pressen. Dat daar dan een goal uitvalt, is mooi om te zien. Ryan groeide in de wedstrijd.”

Sobere plichten

Ten Hag daagt de 18-jarige Gravenberch voortdurend uit. De voetballer pikt dingen snel op, is leergierig en goed coachbaar. “Kijk maar wat hij op het veld laat zien.” Een jaar geleden was hij nog een speelse, soms wat naïeve middenvelder die het naast zijn offensieve werk en het plezier niet al te nauw nam met de sobere plichten en taken die ook bij het topvoetbal horen. En kijk hem nu: geconcentreerd, stoïcijns, verantwoordelijk, zonder zijn creativiteit te verliezen. Gravenberch solliciteert steeds nadrukkelijker naar een plek in Oranje. Ten Hag: “Hij wordt steeds completer. We leggen de lat op alle terreinen heel hoog voor hem, omdat hij zo ongelofelijk veel potentie heeft. Dit soort wedstrijden helpt om jonge spelers op een hoger level te krijgen.”

Het Nederlandse clubvoetbal zat jaren in een diep dal, maar Ajax bereikte gisteravond voor de derde keer in vijf seizoenen de kwartfinales van een Europees toernooi, terwijl de club elk jaar zijn beste spelers moet laten gaan. Ajax wil weer toegroeien naar het niveau om de groepsfase van de Champions League te overleven. De ­Europa League is daarvoor een goed en aantrekkelijk podium. Ten Hag: “De ervaringen van ­deze wedstrijden nemen we mee naar volgend seizoen. We hopen in de kwartfinale op een mooie en ongetwijfeld sterke tegenstander.”

121ste verjaardag

Over twee duels won Ajax met 5-0 van Young Boys. Ook de koploper van Frankrijk, Lille, werd twee keer verslagen. In vijf jaar tijd hebben de Amsterdammers veel aanzien herwonnen. “We staan internationaal weer op de kaart. Daar ­mogen we trots op zijn. Of we deze overwinning gaan vieren? Nee, de kwartfinale bereiken is geen prijs. We willen meer. En als we op volle sterkte zijn, kunnen we ons ook meten met de Europese subtop. Ik heb de spelers net wel gefeliciteerd met de 121ste verjaardag van Ajax – en ik heb ze bedankt voor het prachtige cadeau dat ze de club hebben geschonken.”