Ten Hag: We moeten nog een keer volle bak gaan

"Utrecht is de vierde club van Nederland," vindt Ten Hag, die afgelopen week niemand geblesseerd zag raken. "En als ze een goede dag hebben, dan kunnen ze zich meten met de top. Wij moeten ervoor zorgen dat ze die goede dag niet hebben."



Ajax bleef in de eerste helft van het seizoen ongeslagen in twaalf Europese duels en mag overwinteren in de Champions League. Koploper PSV is met een voorsprong van twee punten nog in het zicht en de nummer twee van de eredivisie is ook nog actief in de KNVB-beker.



"Dit is een ontzettend belangrijke wedstrijd om een reeks goed af te sluiten," doelt Ten Hag op de krachtmeting met FC Utrecht. "We hebben fantastische prestaties geleverd. Maar die moeten ook weer een vervolg krijgen. We hebben veel mooie dingen om naar vooruit te kijken maar we moeten zondag eerst nog een keer volle bak gaan."