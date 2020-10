Ten Hag: ‘We lieten ons een paar keer weg counteren. Naïef en kinderlijk’

Ruststand 0-2, eindstand 2-2. Wie dinsdagavond niet naar Atalanta Bergamo-Ajax heeft gekeken zal denken: een wedstrijd met twee gezichten. Dat was niet het geval. Het duel kon – en ging soms ook – alle kanten op. Twee teams die elkaar geen moment met rust lieten; dat leidde tot chaotisch, enerverend maar ook naïef spel. Niemand was blij met de remise, maar het Italiaanse Atalanta Bergamo mocht zich de morele ­winnaar voelen: die ploeg was immers terug­gekomen van een achterstand.

Naïef en kinderlijk

Ajax is vooral op zoek naar aanknopingspunten. In de komende twee ontmoetingen met het nog puntloze Midtjylland kunnen de Amsterdammers de derde plaats in de poule veiligstellen. Dan is de club in elk geval verzekerd van Europees voetbal (Europa League) na de winterstop. Om door te gaan in de Champions League zal een thuiszege op Atalanta Bergamo nodig zijn, en misschien ook nog wel gelijkspel of winst in de uitwedstrijd tegen Liverpool.

De gedachten gingen gisteravond nog even ­terug naar een week geleden, toen Ajax in de Johan Cruijff Arena verzuimde Liverpool pijn te doen. In dat duel (0-1) werden enkele fraaie scoringsmogelijkheden om zeep geholpen. In Bergamo liet Ajax (Perr Schuurs) de kans liggen om na rust op een 3-0 voorsprong te komen.

Davy Klaassen: “Als je die maakt, is het gedaan.”

Trainer Erik ten Hag: “We hadden de wedstrijd over de streep moeten trekken. Na de gemiste kans van Schuurs lieten we ons een paar keer weg counteren. Stonden we met te veel mensen voor de bal. Naïef en kinderlijk.”

Hoopgevend was het optreden van spits Lassina Traoré, die drie dagen na zijn memorabele wedstrijd tegen VVV (5 goals, 3 assists) ook in de Champions League een alleszins acceptabele prestatie leverde. De aanvaller uit Burkina Faso is pas 19 jaar, maar hij liet zich gisteravond niet de kaas van het brood eten.

Ten Hag ziet vooruitgang bij Traoré: “In het begin van dit jaar tijdens de uitwedstrijd tegen Getafe was hij nog een jongetje. Nu was hij een kerel. Hij heeft gevochten en echt heel goed gespeeld. Traoré was het aanspeelpunt dat ons liet voetballen. Hij verdiende een penalty, maakte even later zelf de 0-2 en in de slotfase bood hij Antony nog een kans op de winnende treffer.”

Mistastende doelman

Antony was Ajax’ smaakmaker op de linkervleugel. Op de andere flank speelde zijn landgenoot David Neres. Aan de twee Brazilianen gaat Ajax nog veel plezier beleven, dat staat vast. Maar Neres (23) komt net terug van een zware blessure en Antony (20) is nog niet zover dat hij een zware uitwedstrijd in de Champions League beslist. Neres bereidde wel de 0-2 voor Lassina Traoré, waarbij de spits alert reageerde op de mistastende doelman Marco Sportiello.

Waar Ten Hag hoopte en eiste dat zijn ploeg ‘vanuit de controle’ op zoek zou gaan naar de derde treffer, liep Ajax zichzelf voorbij. Duván Zapata sloeg in korte tijd (54ste en 60ste minuut) twee maal toe. Klaassen: “Zapata is een goede spits, telkens aanspeelbaar, hij maakt twee mooie goals, maar we hebben de kansen te makkelijk weggegeven.”

Balverlies van Ryan Gravenberch (bij de 1-2) en Neres (2-2) bood Atalanta counterkansen, waarbij moet worden aangetekend dat Ajax verdedigend meer had kunnen doen om de tegentreffers te voorkomen. Vooral Perr Schuurs is (nog) niet de killer die Ajax achterin nodig heeft. Hij voelt de hete adem van Jurriën Timber in zijn nek.

Hooggespannen

De teleurstelling over de remise in Bergamo was logisch. De winst lag gisteravond immers voor het grijpen, en spelers, staf en directie hebben nu eenmaal een grote ambitie om zich internationaal te laten gelden.

Ook onder supporters zijn de verwachtingen hooggespannen. Zo hoog, dat soms vergeten wordt dat Ajax al voor het derde jaar op rij competitief is in de Champions League, terwijl het Nederlandse clubvoetbal na de eeuwwisseling toch flink in het slop was geraakt.