Ten Hag: we hebben publiek vermaakt

"Zij speelden heel compact met vijf verdedigers, maar omdat we snel scoorden moesten ze soms van systeem veranderen. Ook daarop hebben we goed geanticipeerd. We bleven gretig en gingen op jacht naar meer doelpunten."



"Het is mooi om te zien dat Huntelaar enorm baalt dat hij niet heeft gescoord. En keeper Onana was ziek van die tegentreffer. Maar dat was natuurlijk een mooie vrije trap," doelde hij op de 2-1 van Aaron Meijers.



Ten Hag zag Lasse Schöne tijdens de warming-up afhaken. "Hij kreeg toch weer een beetje last van een lies, net als vrijdag op de training. We wilden geen risico nemen. Zakaria Labyad heeft hem meer dan uitstekend vervangen."



Lees hier het Rapport van de wedstrijd van Ajaxverslaggever Dick Sintenie



Lees alles terug over de wedstrijd in ons live blog