Ten Hag: ‘We hebben maar één doel: titels winnen’

Dankzij de soevereine 2-0 overwinning op PEC Zwolle haalde Ten Hag in 100 eredivisieduels met Ajax een gemiddelde van 2,43 punten. Het oude record stamt uit de jaren tachtig en stond op naam van een andere Ajaxtrainer, Aad de Mos, die omgerekend naar de huidige puntentelling 2,41 punten haalde.

Ten Hag en De Mos: een groter contrast dan tussen juist deze twee trainers bestaat niet. De Haagse bluffer versus de toegewijde Tukker. Twitterkoning De Mos was wel de eerste om zijn collega te feliciteren: ‘Jammer, maar ik gun t Eric en @AFC Ajax van harte’. Erik is dan weliswaar met een K, maar toch.

Jammer maar ik gun t Eric en @AFCAjax van harte 🤜🤛👍⚽️ https://t.co/10YA69nZfm — Aad de Mos (@aad300) 14 maart 2021

De huidige trainer van Ajax zit over het algemeen niet zo te wachten op persoonlijke aandacht, maar dit record vindt Ten Hag ‘wel mooi’. “Records zijn er om gebroken te worden en deze stond al lang. Spelers pakken onderweg soms ook een persoonlijk record. Daar mogen ze trots op zijn, maar het is natuurlijk geen doel op zich. Het doel is: titels winnen. Spelen op een manier die beklijft. Geschiedenis schrijven met het team.”

Ten Hag trad in januari 2018 aan, zijn eerste half jaar bij Ajax was uiterst moeizaam. De komst van Daley Blind en Dusan Tadic in de zomer van 2018 betekende een kwaliteitsimpuls en bracht een mentaliteitsverandering teweeg. Ten Hag: “Goed is niet goed genoeg. We hebben gebouwd aan een team, aan een speelwijze, onze uitgangspunten bepaald. We stellen steeds hogere eisen aan elkaar, die mentaliteit is gekweekt. Ondertussen is het team op veel posities ververst. Van de groep waarmee we begonnen, is niet veel meer over.”

Tadic en Blind zijn er nog, de aanvoerder en vice-aanvoerder. Vooral Tadic staat symbool voor de sportieve opleving van Ajax. De Serviër stelt hoge eisen aan zichzelf en aan de andere spelers. Ten Hag: “Dusan pusht zijn omgeving geweldig.”

De statistieken van Tadic (32) bij Ajax zijn indrukwekkend, ook dit seizoen weer. In 38 duels in alle competities was hij bij 35 goals direct betrokken. Hij maakte er zelf negentien en bereidde er zestien voor. Tegen PEC Zwolle leverde Tadic de assist voor de 0-2 van Nicolás Tagliafico – David Neres had het openingsdoelpunt al voor zijn rekening genomen. Ajax wint de laatste tijd wedstrijden zonder ook maar één keer met de ogen te knipperen.

Daarin schuilt ook een gevaar. Ten Hag herkent dat. Hij wisselde gisteren Devyne Rensch en David Neres na één helft. Neres had lichte hamstringklachten en zijn trainer wilde geen enkel risico met de Braziliaan nemen. Rensch is jong en werd door Ten Hag tegen zichzelf in bescherming genomen. De rechtsback maakte een foutje en dat leidde tot de enige kans van PEC in de wedstrijd.

Rensch speelde wat minder, zoals ook Perr Schuurs een aantal zwakke momenten had, maar de enige dissonant was spits Sébastien Haller. Ten Hag verdedigde zijn recordaankoop. “Hij heeft een andere week dan de meeste spelers, omdat hij niet mag uitkomen in de Europa League. Daar moet hij mee omgaan en dat kan hij. Haller is als een komeet bij ons begonnen, met goals en assists. Het is nu twee duels wat minder. Brengt hem niet van zijn stuk hoor, geloof me, hij is onverstoorbaar.”

Ten Hag beschermt zijn spelers te vuur en te zwaard. De trainer is misschien eigenwijs, op het koppige af, en een drammer ook, maar hij heeft geen groot ego. Dat de 19-jarige Brian Brobbey na de zomer transfervrij overstapt naar RB Leipzig, omdat hij zegt ‘daar veel te kunnen leren van trainer Julian Nagelsmann’, is een indirecte belediging voor zijn trainer bij Ajax. Ten Hag zou natuurlijk kunnen zeggen dat Brobbey juist van hém nog veel (meer) zou kunnen leren, maar hij staat daarboven. “Brobbey is een belangrijke schakel voor ons. Hij past perfect in het profiel van een Ajaxspits en is heel productief. We willen wat bereiken met deze ploeg en daar hoort hij bij.”