Ten Hag: 'We hadden kunnen en moeten winnen'

Aanvoerder Matthijs de Ligt koestert het punt. "Er had meer in gezeten. Maar toch overheerst de blijdschap met een punt. Bayern uit is altijd een lastige wedstrijd," zei De Ligt bij Veronica. "We hebben kansen gehad op de overwinning, jammer dat het niet lukte. Maar met een punt bij Bayern kunnen we ook heel tevreden zijn.''



Met vier punten na twee wedstrijden staat Ajax op basis van het doelsaldo bovenaan in groep E. "We gaan voor het hoogst haalbare en dat is overwinteren in de Champions League. Vier punten is mooi, maar we zijn nog helemaal nergens.''



Domineren

De gelijkmaker van Ajax kwam op naam van Noussair Mazraoui. De Marokkaanse rechtsback vierde in München zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht. "Ik zat daar al een beetje op te wachten. De laatste weken was ik er een paar keer dichtbij met schoten van afstand. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor dat ik dan vandaag scoor," zei Mazraoui.



"We leken in het begin een beetje onder de indruk van Bayern. Door dat tegendoelpunt werden we wakker. Toen we er een keer goed doorheen kwamen, kregen we meer hoop. We merkten dat we hier ook konden voetballen en domineren. We hebben veerkracht getoond.''