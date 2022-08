Ten Hag was zo dapper het supersterretje Ronaldo terecht te wijzen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Ibrahim Sangaré

Nog altijd zijn er mensen die het belang van Sangaré voor PSV niet inzien. Toen ik dinsdag op Twitter een verband legde tussen zijn wissel en de gelijkmaker van Monaco, waren er die aan mijn verstand twijfelden. Toch meldde de Monegask Jurriaan van Wessem donderdag dat Sangaré met stip was gestegen op ‘het lijstje’ van Monaco dat een opvolger zoekt voor Aurélien Tchouaméni, die voor een miljoen of tachtig aan Real Madrid is verkocht.

(Stel je voor: Madrid in de Champions League met de wonderboys Camavinga (19) en Tchouaménie (22), samen honderddertig miljoen waard, als schildwachten op het middenveld. Al voor de wedstrijd huilende tegenstanders in de catacomben, maar dit terzijde.)

Als de interesse van Monaco voor Sangaré serieus is en het zou tot een transfer komen, beschikten zij over het controlerende duo Fofana-Sangaré, ook nogal indrukwekkend. Fofana was degene van het mooie schot op de hand van Teze en de kopbal op de paal. Verdedigend bracht hij Til op de rand van een zenuwinzinking – die voorzet van Max bij de tweede paal in de 51ste minuut had moeten zitten – hoewel het moeilijk was om op de tv uit te vissen wie van die middenvelders nu eigenlijk op wie stond. Minamino van Monaco was in elk geval even inefficiënt als Til. Ik hoop dat PSV de return wint, een kans die ik schat op fiftyfifty. Verder ben ik benieuwd of de fans weer zo’n omgekeerde vlag ophangen om hun boerenyell kracht bij te zetten.

Een 8 voor Erik ten Hag

Wat ik hier al heb voorspeld: Ronaldo is aan het klieren bij Manchester United. Ten Hag zit ermee en was zo dapper om het supersterretje terecht te wijzen voor het verlaten van het stadion toen zijn team nog druk aan het voetballen was. Trainer noch club kunnen dit winnen: deze gast heeft geen sportieve macht meer, alleen nog economische, maar hij moet en zal Champions League spelen als de dood dat hij is dat Messi hem zal passeren op de topscorerslijst. Het betekent dat waar hij ook zal voetballen, hij vanuit elke positie op doel gaat schieten, een keer of twintig per wedstrijd. Wat een eerloos einde aan een loopbaan die ooit flonkerde.

Een 9+ voor Sarina Wiegman

Het speculeren over een mannenclub voor Sarina Wiegman heeft weinig zin, zoals Leonne Stentler en Suse van Kleef al een paar keer hebben betoogd. Ze werkt aan de wereldtop, waarom zou een club als FC Twente haar interesseren? Ze zou niet eens de eerste vrouw zijn die een mannenteam leidde. De Franse bondscoach Corinne Diacre ging haar gedurende vier jaar voor bij Clermont Foot, waar ze op de rand van een promotie naar de Ligue 1 stond.

Wiegman kan werken waar ze wil. Het voorlopige doel is uiteraard de wereldtitel met Engeland. Opnieuw heeft ze laten zien een fantastische toernooicoach te zijn. Die wissels die maar bleven scoren! De fysieke en mentale kracht van het elftal waar alle tegenstand op stukliep. Haar volgende stap is niet FC Twente, maar een club als Lyon of Barcelona. Of, wat ik stiekem voor haar hoop: het opvolgen van de grootste coach ooit, Anson Dorrance, de voetbalbaas van de Universiteit van North Carolina, onder wie Sarina heeft gevoetbald samen met, bijvoorbeeld, Mia Hamm.