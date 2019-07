Ten Hag: ‘Vizier Ajax blijft gericht op opleiden’

Ten Hag sprak vandaag tijdens een persmoment in Oostenrijk, waar de club op trainingskamp is. De coach is blij met de nieuwe aankopen, maar wees er duidelijk op de opleiding bij Ajax onveranderd van groot belang blijft. “Onze opleiding is wereldwijd een A-merk, dat willen zo houden. Het vizier blijft natuurlijk altijd gericht op eigen jeugd. Alleen geldt wel: de lat ligt hoog. Doorstromen bij Ajax gaat niet volgens de olympische gedachte. Spelers moeten zelf de kansen afdwingen en verdienen.”



Ajax verdient deze zomer veel geld door uitgaande transfers. Een deel wordt geïnvesteerd in nieuwe spelers. Maar Ten Hag benadrukt dat Ajax vooral vasthoudt aan de filosofie van het opleiden. “Kijk eens naar afgelopen seizoen, naar de ontwikkeling van jongens als Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui. En Frenkie de Jong, die weliswaar niet vanuit de eigen jeugd komt, maar wel op jonge leeftijd al bij Ajax kwam. Vergeet ook Justin Kluivert niet, die nog heel jong is en zich voor het afgelopen seizoen al bij Ajax liet zien. Allemaal voorbeelden van talenten met bepaalde kwaliteiten die zelf hun plek en status in Ajax 1 hebben verdiend. Zo moet het gaan, en dat zal dit seizoen niet anders zijn.”

Donny van de Beek in actie tegen Tottenham Hotspur. Beeld AFP

Met vallen en opstaan

In de voorbije weken kregen tijdens de voorbereiding veel talenten bij Ajax de kans zichzelf te laten zien aan Ten Hag. Onder anderen Sergino Dest, Noa Lang, Carel Eiting en Perr Schuurs lieten zichzelf op een positieve manier gelden. “Talenten bepalen zélf hoe hun toekomst eruit ziet,” licht Ten Hag toe. “Met de technische staf zien we snel genoeg wie er nu al wél en wie er nog níét klaar voor zijn. Maar de ontwikkeling van een talent gaat met vallen en opstaan, dus we schrijven niemand helemaal af. Ook niet de talenten die nu niet mee zijn naar Oostenrijk.”

Overigens kan Ten Hag voorlopig nog geen beroep op nieuwkomer Lisandro Martínez en Hassane Bandé. Martínez, die wel in Oostenrijk is, zit in de laatste fase van zijn terugkeer na een hamstringblessure. De verwachting is dat de Argentijnse verdediger, die overkwam van Defensa y Justicia, komende week de groepstraining kan hervatten. De terugkeer van Bandé, die vorige zomer werd opgepikt van KV Mechelen, laat langer op zich wachten. De Burkinees liep exact een jaar geleden een zware kuitblessure op en revalideert nog in altijd in Amsterdam.

Ajax sluit donderdag het trainingskamp af met een oefenduel met Watford, een club uit de Engelse Premier League. De aftrap is Saalfelden is om 18.00 uur. Vrijdag vliegt de selectie weer naar Nederland. Maandag speelt Ajax de laatste oefenwedstrijd, tegen Panathinaikos. De eerste officiële wedstrijd is op zaterdag 27 juli tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.